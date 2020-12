Rejony szczególnego zagrożenia. Korupcja w Polsce zmienia charakter

Mniejsze zagrożenia korupcją w istotnych obszarach działania państwa, w szczególności w administracji państwowej – takie wnioski płyną z kontroli NIK w ciągu ostatnich lat. Jest idealnie? - Korupcja jest nieodłącznym elementem administracji publicznej. Nie tylko w Polsce - wskazuje Krzysztof Izdebski, członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo.

Podobnie korupcjogenną dowolność postępowania i brak wystarczającej kontroli w zlecaniu usług zewnętrznych - zarówno medycznych, jak i niemedycznych - Izba potwierdziła też w przypadku szpitali publicznych.Jak wynika z informacji NIK, szpitale publiczne coraz częściej powierzają zewnętrznym wykonawcom zarówno swe podstawowe zadania, czyli świadczenia medyczne, jak i usługi pozamedyczne, jak sprzątanie, pranie, żywienie pacjentów czy transport sanitarny. Przeznaczają na te cele spore kwoty: 11 skontrolowanych szpitali wydawało na usługi zewnętrzne co roku od niemal 4 mln zł do 77 mln zł, co stanowiło nawet ponad 30 proc. kosztów ich działalności. Nie ma w tym oczywiście nic złego, jeśli odbywa na jasnych zasadach i bezwzględnie w interesie tych placowej medycznych.- Kontrola zlecania usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w woj. dolnośląskim wykazała korupcjogenną dowolność postępowania w zlecaniu tego rodzaju usług przez wiele instytucji publicznych tego województwa – mówiła Alina Hussein o innych jeszcze zauważonych przez NIK nieprawidłowościach.Kontrole ujawniły też dowolność postępowania administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego przy wydawaniu pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie domów wielorodzinnych w latach 2013-2015 – wskazała również przedstawicielka NIK.Jak podała Alina Hussein, sprawdzanie prawidłowości wykonywania kontroli i skuteczności postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego w latach 2015-2018 odsłoniła też korupcjogenną słabość systemu kontroli prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego.A szczegóły? W przypadku postępowań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące opóźnień w ich wszczynaniu, przy czym miały one istotny wpływ na prawidłowość i skuteczność postępowań egzekucyjnych (ich skuteczność kształtowała się na poziomie 40,3 proc.).Czytaj też: Jan Śpiewak: W warszawskim ratuszu utworzyła się kultura korupcji W 87 proc. powiatowych (i jednym wojewódzkim) inspektoratach nadzoru budowlanego owe postępowania toczyły się opieszale w odniesieniu do 33,7 proc. zbadanych spraw. A w czterech inspektoratach powiatowych w 37,5 proc. zbadanych tam spraw potwierdzono przypadki niewszczynania postępowań egzekucyjnych.Wykonanie zastępcze, które mogło zwiększyć skuteczność egzekwowania decyzji, stosowano rzadko (3,2 proc. przypadków w zbadanej próbie, przy 1,4 proc. wszystkich rozbiórek dokonanych w skali kraju w okresie od 2015 r. do 2018 r.). Główną przyczyną niekorzystania z tego środka były wysokie koszty i brak funduszy.Krzysztof Izdebski, członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo zwraca uwagę, że korupcja jest nieodłącznym elementem administracji publicznej. Oczywiście nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach - nawet w skandynawskich, choć stereotypowo może się wydawać, że tam problem korupcji nie istnieje.Jego zdaniem - co logiczne - korupcji nie da się wyplenić w 100 proc.; możemy ją ograniczać, minimalizować, najlepiej jednak, by jej przeciwdziałać.Czytaj też: Krytyczny raport NIK. Restrukturyzacja Polskiej Grupy Górniczej się nie powiodła Krzysztof Izdebski dodaje, że nie mamy twardych danych, że korupcja w Polsce jest większa niż w innych krajach. Możemy porównywać statystyki przestępstw korupcyjnych na podstawie informacji zgromadzonych przez policję czy inne służby państwowe - ale to tylko korupcja ujawniona.- Co roku Transparency International sporządza indeks postrzegania korupcji. To próba uchwycenia, jak dostrzegają korupcję obywatele na całym świecie. Polska plasuje się w okolicach 40.-50. miejsca – mówi w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Izdebski. - Paradoksalnie: indeks ten może wzrosnąć wtedy, kiedy w mediach dużo mówi się o korupcji, jak w latach 2005-07, kiedy zjawisko stało się to "osią narracyjną" (o korupcji dużo rozprawiał m.in. Zbigniew Ziobro). Przeświadczenie obywateli było wówczas takie, że "korupcja jest wszechobecna" - dodaje.Jak wskazuje Krzysztof Izdebski, w ostatnich latach charakter korupcji się zmienił. Wcześniej mieliśmy do czynienia z tzw. małą korupcją; polegała ona na tym, że daje się prezent lekarzowi, pielęgniarce czy "kupuje się" policjantów, by nie wystawiali mandatów.- Takie zjawisko, rzecz jasna, nadal istnieje, ale zasadniczo korupcja zmieniła charakter i przybrała formy bardziej skomplikowane. Powodami są i nowe regulacje, i większa efektywność organów ścigania – uważa członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo.Co więcej: coraz częściej obserwujemy też korupcję, która nie jest ujęta w Kodeksie karnym.- W tym obszarze odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia ze wzrostem, nie tylko w Polsce. Mam na myśli korupcję polityczną: nepotyzm, zatrudnianie znajomych, członków partii, ludzi sobie wiernych - na pewno nie na podstawie kompetencji... To wszystko w dużej części nie jest prawnie nielegalne, ale na pewno jest przejawem kumoterstwa, korupcji politycznej, która - podobnie jak "kodeksowe", nielegalne przykłady korupcyjne - psuje państwo i władzę publiczną. Wynika to z kultury politycznej - cały czas żyjemy w rzeczywistości łupów wojennych: „zwycięzca bierze wszystko” – Krzysztof Izdebski.W tym roku kończy się kolejna edycja Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, który ma m.in. za zadanie analizować obszaru korupcji. Wchodzą tu w grę na przykład takie kwestie, jak ochrona sygnalistów, czyli osób zawiadamiających o nieprawidłowościach w miejscu pracy; oświadczenia majątkowe (w jakim stopniu obecne regulacje są przejrzyste i jaka jest odpowiedzialność, jeżeli oświadczenie majątkowe będzie nieprawidłowe); no i zagadnienia związane z przejrzystością zamówień publicznych.- W przyszłym roku planowana jest kontrola realizacji tego programu. Jest tam bardzo dużo konkretnych zobowiązań antykorupcyjnych. Zostaliśmy zobowiązani przez premiera Mateusza Morawickiego do ewaluacji wspomnianego tego programu - powiedziała Alina Hussein.Krzysztof Izdebski zwraca uwagę, że w ramach programu nie udało się wprowadzić skutecznej w efektach ustawy o jawności życia publicznego, która miała m.in. ucywilizować system oświadczeń majątkowych (jest on w Polsce jednym z najgorszych na kontynencie: bardzo korupcjogenny).Do tej pory nie wcielono też w życie przepisów efektywnie chroniących sygnalistów - mimo pomocy UE, która wydała stosowne rozporządzenie, które powinno być wdrożone również w naszym kraju .- Mam wrażenie, że nie do końca sprawdziły się też pomysły na działania edukacyjne w sprawie korupcji. Dużo jest na przykład szkoleń, ale... Kiedyś CBA było organem, które nie kojarzyło się wyłącznie z wchodzeniem o 6 rano do domów, ale "produkowało" dużo tego rodzaju materiałów edukacyjnych, popularyzatorskich dla różnych grup - nie tylko urzędników. A jak mówiłem: prewencja jest w tej mierze szczególnie ważna – dodaje Krzysztof Izdebski.