Reklamacje i umowy największych domów aukcyjnych w Polsce pod lupą UOKiK

Wszczęto postępowania wyjaśniające wobec pięciu największych domów aukcyjnych w Polsce. Chodzi m.in. o napływające do domów aukcyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat reklamacje, tryb i efekt ich rozpatrywania oraz wzorce umów - poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające sprawdzające działalność pięciu największych domów aukcyjnych w kraju, którymi są: Agra-Art, Desa Unicum, Dom Aukcyjny Polswiss Art, Rempex, a także Sopocki Dom Aukcyjny - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wtorek.

Urząd zwrócił uwagę, że rok 2021 przyniósł rekordy na rynku sztuki.

"Z danych, które zbiera i udostępnia Artinfo w corocznych raportach, wynika, że minionego roku na terenie Polski odbyło się aż 578 aukcji. W tym czasie wylicytowano ponad 28 tys. obiektów, podczas gdy w 2020 roku - ponad 21 tys. obiektów. Obroty na aukcjach sztuki w 2021 roku wyniosły 634 mln zł. W porównaniu z 2020 rokiem, kiedy zanotowano 380 mln zł, daje to roczny wzrost o blisko 67 proc." - stwierdzono w informacji przesłanej przez UOKiK.

Dodano, że poprzedni rok był dla domów aukcyjnych działających w Polsce ważny też z innego powodu: po raz pierwszy kolekcjonerzy otrzymali ofertę sztuki cyfrowej. Rynek ten staje się dla konsumentów coraz ważniejszy, a zainteresowanie nim rośnie z roku na rok. Prezes UOKiK sprawdzi praktyki domów aukcyjnych, biorąc pod uwagę oba te czynniki - zaznaczono.

"W postępowaniach wyjaśniających zbadamy, jak przebiega współpraca między domami aukcyjnymi a konsumentami. W czasie kiedy wiele branż przeżywało kryzys wywołany pandemią, rynek sztuki rósł w siłę. Dla wielu konsumentów zakup dzieł sztuki to nie tylko inwestycja w kulturę, ale również forma ochrony pieniędzy przed inflacją. Chcemy zweryfikować, czy prawa i interesy konsumentów nie są przez przedsiębiorców działających na rynku sztuki naruszane" - wyjaśnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w informacji.

Wskazano, że w ramach wszczętych postępowań wyjaśniających UOKiK zbada stosowane w relacjach z konsumentami wzorce umów oraz ewentualne zasady ich zmiany. Sprawdzi również reklamacje napływające do domów aukcyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat oraz tryb i efekt ich rozpatrywania. Prezes UOKiK przyjrzy się również stosowanym przez domy aukcyjne reklamom - dodano.

"Jeżeli po wstępnej analizie okaże się, że są podstawy do postawienia domom aukcyjnym zarzutów, to Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów albo stosowania we wzorcach umów klauzul niedozwolonych. Grożą za to kary finansowe w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy i konieczność usunięcia skutków bezprawnych działań" - przekazał UOKiK.

