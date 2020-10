Rękopisy Hitlera sprzedane na aukcji mimo protestów

Odręczne notatki Adolfa Hitlera z przemówień zostały sprzedane w piątek 23 października na aukcji w Monachium. Protestowały środowiska żydowskie, które uważają, że rękopisy mogą stanowić zachętę dla neonazistów – podaje Associated Press.

Dom aukcyjny Hermann Historica bronił decyzji o sprzedaży rękopisów Hitlera, powstałych przed wybuchem II wojny światowej, argumentując, że mają one znaczenie historyczne.

Jak informuje agencja, wszystkie dokumenty zostały sprzedane anonimowym kupcom po cenach znacznie przekraczających ich ceny wywoławcze.



Za najwyższą kwotę wylicytowano dziewięciostronicowy rękopis Hitlera zawierający główne tezy do jego przemówienia do nowych oficerów w Berlinie w 1939 roku, około osiem miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Ostateczna cena to 34 tys. euro.