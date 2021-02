Rekord chińskich inwestycji w Polsce

Pod względem wielkości inwestycji chińskich firm Polska znalazła się w 2020 roku na trzecim miejscu w Unii Europejskiej. Niestety nie oznacza to wyraźnego zwiększenia zainteresowania chińskich inwestorów naszym krajem. Byliśmy częścią większej inwestycji.

Umowa, która niewiele zmieni

W sumie w ubiegłym roku wartość przejęć i akwizycji dokonanych na świecie przez chińskie firmy spadła rok do roku o 45 proc., do 29 mld dolarów, co było według Baker McKenzie najniższym poziomem od 2008 roku. Według analityków chińskie firmy w Europie celowały w przejęcia firm średniej wielkości w szerszej grupie branż, podczas gdy w USA koncentrowały się na branży rozrywkowej, ochronie zdrowia, biotechnologii i surowcach naturalnych. Przy tym podczas gdy w UE notowano spadki, poziom inwestycji chińskich w USA i Kanadzie wzrósł z 5,5 mld dolarów w roku 2019 do 7,7 mld dolarów w ubiegłym roku.Przyczyną spadku było oczywiście spowolnienie gospodarcze i niepewność spowodowana przez gospodarcze następstwa epidemii koronawirusa. Epidemia była np. wymieniana jako powód wycofania się chińskiej firmy FAW z rozmów na temat przejęcia włoskiej firmy Iveco. Ta transakcja była szacowana na 3 mld euro.W przyszłości zmiany w polityce inwestycyjnej może przynieść podpisana niedawno przez Chiny i Unię Europejską wszechstronna umowa inwestycyjna CAI. W Europie jest ona często krytykowana zarówno od strony moralnej, jak i gospodarczej. Zdaniem Baker McKenzie nie przyniesie jednak żadnego przełomu, nie zmieni zasad gry, ale nada inwestycjom nieco inny ton, ułatwiając np. inwestycje w sektorze energetycznym.Thomas Gilles, prezes Baker McKenzie's EMEA-China Group, uważa, że wpłynie ona przede wszystkim na psychologię, stanowiąc sygnał, że chińskie inwestycje są w Europie mile widziane. Przeciwne wrażenie mogły robić liczne ograniczenia czy też zamieszanie wokół chińskich technologii związanych z 5G. - W połączeniu z potencjalną zachętą polityczną ze strony Pekinu może to pomóc ożywić chińskie inwestycje w Europie i odwrócić trend spadkowy, utrzymujący się od 2017 roku – powiedział Thomas Gilles.