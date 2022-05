Rekordowa dywidenda Dom Development

Rada nadzorcza Dom Development zaakceptowała rekomendację zarządu spółki w sprawie podziału ubiegłorocznego zysku. Oznacza to, że do akcjonariuszy może trafić rekordowa dywidenda w wysokości 268,3 mln zł, czyli 10,50 zł na akcję.

Rada Nadzorcza spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku zarządu, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development część zysku netto spółki za rok 2021 w kwocie 268,3 mln zł -czytamy w komunikacie spółki.

Zzobacz też: Dom Development stawia na Kraków

W 2021 roku Dom Development odnotował 327,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 302,24 mln zł zysku rok wcześnie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 306,77 mln zł wobec 264,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Zobacz też: Dom Development liczy na odbicie po szoku na rynku mieszkań

Pozostała część zysku w wysokości 38,51 mln zł zasili - zgodnie z tymi rekomendacjami - kapitał zapasowy spółki.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 15 lipca, zaś wypłata dla akcjonariuszy ma nastąpić 15 sierpnia.

To rekordowa dywidenda w historii spółki, chociaż trzeba przyznać, że - zwłaszcza w ostatnich latach powoli, ale systematycznie zwiększała wypłaty dla akcjonariuszy. W ubiegłym roku (z zysku za 2020) trafiło do nich 254 mln zł, czyli 10 zł na akcję. Rok wcześniej dywidenda wyniosła 239,6 mln zł (9,50 zł na akcję), a z zysku za 2018 rok do akcjonariuszy trafiło 226,8 mln zł (9,05 zł na akcję).

Dom Development jest jednym z największych i najdłużej działających deweloperów na polskim rynku. Grupa realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz Trójmieście i okolicach. Oferta obejmuje zarówno mieszkania z segmentu popularnego jak i apartamenty.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl