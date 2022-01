Rekordowa inflacja, szef urzędu statystycznego zwolniony

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zwolnił dyrektora tureckiego urzędu statystycznego po publikacji odczytów grudniowej inflacji. Wynika z niej, że wzrost cen sięgnął wówczas ponad 36 procent. Według opozycyjnych ekonomistów inflacja w Turcji może sięgać nawet 82 proc.

Lira turecka straciła w ciągu roku ponad 46 procent swojej wartości. Do tego, mimo dynamicznego wzrostu cen, turecki bank centralny zdecydował się na serię obniżek stóp procentowych. W ubiegłym tygodniu utrzymał on główną stopę procentową na poziomie 14 proc.



To diametralnie inna strategia niż większości banków centralnych na świecie, które w reakcji na wysoką inflację, stopy podnoszą. Tak czyni np. Narodowy Bank Polski.

Czytaj też: Huawei pozywa Szwecję za blokadę technologii 5G



Grudniowy poziom inflacji w Turcji przekraczający 36 proc., oznacza najszybszy wzrost cen w tym kraju od 19 lat. To jeden z najwyższych wskaźników inflacji na świecie. Te dane i tak są zaniżone – twierdzi opozycja – i wskazuje, że inflacja może sięgać nawet 82 proc.



Recep Tayyip Erdogan zdymisjonował dotychczasowego szefa urzędu statystycznego Saita Erdala Dincera. Jego miejsce zajął Erhana Cetinkaya, były wiceprezes nadzoru finansowego w Turcji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl