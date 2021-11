Rekordowe przeładunki bazy PERN w Dębogórzu

Baza paliw PERN w Dębogórzu (Pomorskie) przeładowała już w tym roku ponad 2 mln ton tych produktów, które docierają tam drogą morską. Taki wynik zdarzył się pierwszy raz w historii. Jak podkreśla spółka, baza produktowa w Dębogórzu to kluczowy obiekt dla dywersyfikacji dostaw paliw do Polski.

"Baza paliw PERN w Dębogórzu zanotowała na swoim koncie wielki sukces. Po rozładowaniu tankowca Hafnia Sunda, który dotarł do nas z dostawą blisko 40 tys. metrów sześc. oleju napędowego, baza przeładowała w tym roku ponad 2 mln ton paliw dostarczonych transportem morskim. Taki wynik zdarzył się po raz pierwszy w historii" - ogłosiła w poniedziałek spółka.

PERN zaznaczył przy tym, że baza w Dębogórzu "to kluczowe ogniwo zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne". Znajdujący się tam terminal produktów naftowych, jak podkreślono w informacji, "umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata".

PERN przypomniał jednocześnie, iż baza paliw w Dębogórzu powiększyła się niedawno o dwa nowe zbiorniki o pojemności po 32 tys. metrów sześc. każdy. "Dzięki rozbudowie, jej pojemość magazynowa wzrosła do prawie 260 tys. metrów sześc. Obecnie realizowana jest tam budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku" - przekazała spółka.

Według PERN, już niebawem baza paliw w Dębogórzu będzie mogła korzystać z obecnie rozbudowywanego kolejowego frontu załadunkowego wraz z bocznicą kolejową - inwestycja ta obejmuje budowę nowych rurociągów i urządzeń pompowych, nowych stanowisk nalewu cystern kolejowych i nowych torów do obsługi większej liczby wagonów oraz dalszą automatyzację procesów kontrolnych i sterowniczych.

"Dzięki temu znacznie zwiększą się możliwości ekspedycyjne paliw na transport kolejowy, co wzmocni stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych oraz pozwoli podnieść jakość świadczonych usług w bazie paliw w Dębogórzu" - wyjaśniła spółka.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. na terenie naszego kraju rurociągami tłoczącymi ropę naftową - w tym z Rosji, magistralą "Przyjaźń", tranzytem przez Białoruś - do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Spółka odpowiada też za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych, świadczy również usługi transportu rurociągowego produktów naftowych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

Prowadzona przez PERN rozbudowa baz paliw to część realizowanego tam priorytetowego Programu Megainwestycji, przy czym pierwszy etap obejmował budowę 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc. w bazach paliw w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, a drugi etap - niedawno zakończony - to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. metrów sześc. w bazach: w Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

Obecnie w PERN trwa pierwsza faza trzeciego etapu projektu, czyli budowa 7 zbiorników, o łącznej pojemności 224 tys. metrów sześc. - budowa tych obiektów obejmuje bazy produktów naftowych w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i właśnie w Dębogórzu. Przygotowując się do drugiej fazy przedsięwzięcia, spółka ogłosiła pod koniec października przetarg na wybór wykonawcy kolejnych 8 zbiorników o łącznej pojemności 256 tys. metrów sześc., w tym przypadku w bazach w Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu i ponownie w Dębogórzu.

