Rekordowe wyniki finansowe dewelopera. W planach GPW

Należąca do Unibepu grupa Unidevelopment zakończyła 2021 rok z prawie 18-proc. wzrostem przychodów do poziomu 285,9 mln zł. Zysk netto grupy wzrósł do 42,1 mln zł, tj. o 56,5 proc. wobec 26,9 mln zł w roku 2020 - podaje spółka.

Rekordy

