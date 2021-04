Rekordowe wyniki Grupy K2 w 2020 roku

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 zanotowała najwyższe przychody i rezultaty finansowe w swojej historii. Jak zapowiada Grupa, zamierza inwestować w kompetencje i usługi, uzupełniające i wspierające obecne portfolio – nowe przedsięwzięcia, akwizycje, wzmocnienie zespołu i kulturę organizacyjną.

W roku 2020 notowana na głównym rynku GPW Grupa K2 uzyskała blisko 120 mln zł przychodów ze sprzedaży (+9 proc. wobec 2019), jednocześnie podwajając rentowność na poziomie EBITDA do ponad 12 proc.

W rezultacie wynik EBITDA wzrósł o 126 proc. wobec 2019 roku, do 14,7 mln zł. Skokową poprawę widać również na poziomie zysku operacyjnego (+9,4 mln zł, do poziomu 8 mln) oraz zysku netto (+6,7 mln zł, do poziomu 4,9 mln).

W pozytywny obraz roku 2020 w Grupie K2 wpisuje się również wysoki poziom wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej (17,1 mln zł, +90 proc. w porównaniu do 2019 r.).

Dywidenda

Zarząd proponuje 1 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2020, co oznacza stopę dywidendy względem obecnego kursu akcji na poziomie blisko 4 proc., nawet pomimo wzrostu notowań o około 170 proc. od połowy roku 2020. Z kolei ogłoszona w połowie grudnia strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), przy czym wskazuje również na oczekiwane dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów operacyjnych pozostałych segmentów działalności (marketing oraz cloud).

– Wzmacniamy i konsolidujemy aktywa technologiczne, a że technologia jest coraz mocniej obecna również w marketingu, widzimy rosnący potencjał synergiczny między naszymi liniami biznesowymi. Przedsiębiorcy potrzebują partnera, który do maksimum wykorzysta możliwości cyfrowych narzędzi. Mamy w Grupie K2 kompetencje i doświadczenie, aby być takim partnerem – mówi Michał Paschalis-Jakubowicz, wiceprezes K2 Holding.



Po bardzo udanym roku 2020 Grupa K2 stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele, mając zabezpieczony obszar finansowy, zoptymalizowaną organizację i zbudowane silne fundamenty do dalszego rozwoju.

