Rekordowe zyski Kruka. Firma chce zarabiać regularnie powyżej 1 mld zł

Firma windykacyjna Kruk zarobiła w ubiegłym roku na czysto prawie 700 mln zł - wynika z rocznego sprawozdania finansowego spółki. To najlepszy wynik w historii grupy. Prezes Piotr Krupa zapowiada, że obecny rok będzie co najmniej równie dobry. - To nie jest jednorazowe, ta lokomotywa już się rozpędziła - mówi.

Prezes Piotr Krupa liczy, że ten poziom będzie standardem. Ma nadzieję, że w ciągu kilku lat Kruk dołączy do grona spółek, które zarabiają regularnie powyżej miliarda złotych rocznie.

Kruk jest liderem rynku wierzytelności w Polsce, ale działa również na kilku innych w Europie.



Rekordowy rok

Apetyt na grę w lidze miliarderów

