Rekordowe zyski PKO BP

Zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego w 2021 r. wyniósł blisko 5 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed pandemią - poinformowała w czwartek prezes PKO BP Iwona Duda. Spółka z rocznym wyprzedzeniem zrealizowała cele finansowe zapisane w Strategii 2020-2022 - dodała.

"Bank PKO jest bankiem stabilnym, bankiem bezpiecznym, bankiem bardzo dobrze zorganizowanym, który jako jeden ze swoich priorytetów wskazuje również zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa" - powiedziała prezes PKO BP podczas konferencji podsumowującej wyniki finansowe grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2021 rok.

Jak zaznaczyła, grupa kapitałowa PKO BP "wypracowała rekordowe zyski".

"Za 2021 r. wypracowaliśmy rekordowy zysk na poziomie 4,9 mld zł. Porównując to do okresu sprzed pandemii, jest to wzrost o ponad 20 proc. Jest to zysk rekordowy" - podkreśliła.

Jak przekazała prezes banku, dynamiczny wzrost finansowania klientów spowodował, że aktywa grupy PKO BP wzrosły do 418 mld zł. "Jesteśmy pierwszym w historii Polski bankiem, którego suma bilansowa przekroczyła 100 mld dolarów, a zysk 1,2 mld dol." - wskazała.

Iwona Duda przekazała, że bank zwiększył rentowność mierzoną zwrotem z kapitału (ROE) do 12,1 proc., dzięki wzrostowi dochodów i utrzymaniu kontroli kosztów, co pozwoliło na poprawę wskaźnika C/I do 40,6 proc. Nastąpiła także dalsza poprawa kosztu ryzyka do poziomu 55 pb.

Szefowa banku poinformowała, że udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wynosi 78 proc., a IKO w czwartym kwartale 2021 roku było aktywne na 6,1 mln urządzeń.

Duda przypomniała, że bank PKO BP jako pierwszy rozpoczął program ugód dla kredytobiorców frankowych. "Mamy bardzo dobre efekty. W ciągu trzech pierwszych miesięcy działania tego programu, ponad 20 proc. klientów złożyło wnioski o ugodę" - powiedziała.

Bank w czwartkowej informacji prasowej przekazał, że od kiedy ruszył program ugód dla kredytobiorców frankowych, jego klienci złożyli ponad 24 tys. wniosków o mediacje.

"Proces przebiega bardzo sprawnie i zaowocował już 9,2 tys. ugód oraz dodatkowo 2 tys. pozytywnie zakończonych mediacji, które oczekują na sfinalizowanie. Udział mediacji zakończonych pozytywnie w stosunku do mediacji zakończonych ogółem wynosi około 80 proc." - przekazał bank PKO BP.

Prezes banku w trakcie konferencji poinformowała, że spółka z rocznym wyprzedzeniem zrealizowała cele finansowe zapisane w Strategii 2020-2022. "Dobre wyniki przekładają się na poziom realizacji strategii. I cele strategii, które zostały określone do końca 2022 r., właściwie zostały osiągnięte już w tym momencie" - powiedziała.

Jak podkreśliła, solidna nadwyżka kapitałowa banku, wysoka dochodowość oraz sprawnie przebiegający proces zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów hipotecznych stwarzają warunki do powrotu do wypłaty dywidendy. Dodała, że zarząd i rada nadzorcza banku zarekomendowały wypłatę w tej formie 2,3 mld zł z zysku za 2021 r.

PKO Bank Polski informuje na swoich stronach, że jest liderem polskiego sektora bankowego. Spółka obsługuje 11 mln klientów detalicznych. Skarb Państwa ma 29,43 proc. udziału w kapitale zakładowym PKO BP.

