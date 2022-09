Rekordowy budżet obywatelski województwa małopolskiego - 14 mln zł

14 mln zł wynosi wartość szóstej edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego - to o 2 mln więcej niż przed rokiem. Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły o zasięgu ogólnowojewódzkim lub regionalnym, zgodnie z podziałem na cztery subregiony.

Iwona Gibas z zarządu województwa poinformowała w piątek, że propozycje można zgłaszać do 30 września. Głosowanie nad pozytywnie ocenionymi zgłoszeniami nastąpi od 15 maja do 16 czerwca 2023 r., a zwycięska lista będzie ogłoszona do 29 września 2023 r. Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w głosowaniu będzie możliwa od 1 stycznia 2024 roku.

Jak oceniła Gibas, idea budżetu obywatelskiego znakomicie sprawdza się w Małopolsce. "Przed nami kolejna edycja i mam nadzieję, że mieszkańcy po raz kolejny pokażą nam, że drzemią w nich wielkie pokłady kreatywności" - zaznaczyła.

W tym roku na realizację Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przeznaczono 14 mln zł, czyli o 2 mln zł więcej niż przed rokiem. Zwiększone środki - zaznaczyła przedstawicielka władz regionu - umożliwią zrealizowanie większej ilości zadań niż w ubiegłych latach.

Zgodnie z regulaminem swój pomysł może zgłosić każdy, kto skończył 16 lat i jest mieszkańcem województwa małopolskiego. Aby zgłosić zadanie, należy uzupełnić elektroniczny formularz, który następnie trzeba wydrukować i złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wraz z listą poparcia, która musi zawierać 30 podpisów innych mieszkańców.

Pomysły inwestycji i inicjatyw mogą mieć zasięg regionalny bądź ogólnowojewódzki. Te pierwsze można zgłaszać zgodnie z podziałem Małopolski na cztery regiony: Krakowski Obszar Metropolitarny (obejmujący m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski), Region Małopolska Południowa (obejmujący m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki), Region Tarnowski (m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki) oraz Region Małopolska Zachodnia (m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski).

Nowością w tej edycji jest możliwość zgłoszenia zadania ogólnowojewódzkiego. Takie zadanie będzie mogło mieć charakter inwestycyjny, a wartością sięgać nawet 1 mln zł.

W tej edycji mieszkańcy Małopolski będą mogli oddać dwa głosy - jeden na zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim i drugi na zadanie regionalne. Sposób głosowania pozostaje niezmienny: pocztą, elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Marszałkowskim lub jego agendach.

W poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego mieszkańcy zgłosili 343 zadania, czyli najwięcej w historii projektu.

