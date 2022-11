Rekordowy październik w poznańskim porcie lotniczym

Rekordową liczbę przeszło 213 tys. pasażerów obsłużyło w październiku poznańskie lotnisko - poinformowała w poniedziałek spółka Port Lotniczy Poznań-Ławica. Do wyniku ponad 2 mln obsłużonych pasażerów brakuje w tym roku już tylko ok. 13 tys. osób.

Rzecznik prasowy poznańskiego lotniska Błażej Patryn poinformował w poniedziałek, że od stycznia do października 2022 w porcie lotniczym obsłużonych zostało 1 mln 986 tys. 790 pasażerów.

"Październik z wynikiem 213 tys. 375 obsłużonych pasażerów to już czwarty miesiąc z wynikiem powyżej wyniku tego samego miesiąca z 2019 roku (ostatniego przed pandemią COVID-19 - PAP). Październik 2022 to rekord wszystkich październików na poznańskim lotnisku. Odbudowa ruchu w stosunku do października 2019 wyniosła 111 proc. - wówczas obsłużyliśmy 193 tys. osób" - przekazał Patryn.

We wrześniu przez poznańskie lotnisko przewinęło się 282,7 tys. pasażerów. W okresie wakacyjnym, między czerwcem a sierpniem, Port Lotniczy Poznań-Ławica obsłużył blisko 885 tys. pasażerów.

