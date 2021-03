Rekordowy rok dla Allegro. 2021 ma być jeszcze lepszy

Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy Allegro.eu w całym 2020 roku sięgnęła 35,11 mld zł, czyli o 54 proc. więcej niż w 2019 r. Zysk netto za cały 2020 r. wyniósł 418,6 zł, o 6,5 proc. więcej niż w 2019 r. Wyniki za rok 2021 mają być jeszcze lepsze.

Duży wzrost zatrudnienia

Zakłada, że przychody netto grupy wzrosną znacząco ponad 20 proc., zaś skorygowana EBITDA wzrośnie o średnie kilkanaście procent w skali roku.Tegoroczne nakłady inwestycyjne (CAPEX) mają sięgnąć 560-600 mln zł wobec 230 mln zł w 2020 r.Spodziewany wzrost nakładów inwestycyjnych będzie wynikał głównie z dalszego rozwoju platformy i jej funkcjonalności po skokowym wzroście biznesu w 2020 r. oraz inwestycji w nowe rozwiązania logistyczne mające na celu dalszą poprawę procesu dostaw przesyłek, w tym rozwój usługi Allegro Fulfillment czy pilotaż sieci własnych automatów paczkowych.- Będziemy wprowadzać nowe innowacje i usprawniać każdy element ścieżki zakupowej, tak aby zakupy na Allegro były jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze. Pomoże nam w tym nowoczesna technologia, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W lutym uruchomiliśmy Allegro Biznes - rozwiązanie usprawniające zakupy firmowe. Nasze tegoroczne plany obejmują również rozwijanie możliwości sprzedaży eksportowej dla polskich przedsiębiorców - zapowiada Francois Nuyts, prezes Allegro.W 2020 r. zatrudnienie wzrosło o blisko 700 osób i na koniec grudnia wynosiło ponad 3150 osób. W bieżącym roku grupa planuje zatrudnić kolejnych niemal 1500 osób.- Czwarty kwartał to tradycyjnie najważniejszy okres w branży handlowej. W tym okresie przyciągnęliśmy na naszą platformę około 400 tys. nowych klientów. Liczba aktywnych kupujących sięgnęła tym samym blisko 13 milionów, a każdy z nich wydał w minionym roku na Allegro.pl średnio prawie 2 700 tys. zł, czyli 36 proc. więcej niż rok wcześniej. Zyskują na tym sprzedający, którzy w czwartym kwartale zwiększyli sprzedaż o 57,5 proc. do 10,85 mld zł. - powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro.Grupa rozwija także inne produkty.- Coraz większa grupa konsumentów może też już korzystać z Allegro Pay, zyskując możliwość płacenia za swoje zakupy nawet trzy miesiące później bez ponoszenia dodatkowych kosztów - dodaje Francois Nuyts.Zaznacza, że Allegro poprawa tempo przesyłek.- Wzrósł udział przesyłek dostarczanych w ciągu jednego dnia i utrzymywał się na stabilnym poziomie także w szczycie świątecznych zakupów. Jednocześnie, nieustannie wspieramy ponad 128 tys. sprzedawców, w większości małych i średnich polskich przedsiębiorców, w rozwijaniu ich działalności, oferując im bardzo konkurencyjne usługi wspierające ich sprzedaż. Rozwijamy także zespół Allegro – w ostatnim roku zatrudnienie wzrosło o blisko 700 osób, a w tym planujemy zatrudnić prawie 1500 kolejnych, z czego prawie połowę będą stanowić inżynierowie - wskazał Francois Nuyts.Od 12 października 2020 r. akcje Allegro.eu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Łączna wartość pierwszej oferty publicznej Allegro.eu wyniosła 10,6 mld zł i było to tym samym największe IPO w historii GPW.