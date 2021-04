Rekordowy rok spółki BioMaxima

Ponad dwukrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych i wzrost sprzedaży eksportowej o 246 proc. odnotowała w 2020 roku polska spółka BioMaxima, działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej.

W roku 2020 sprzedaż wyrobów własnych wyniosła 40 mln 442 tys. zł i jest to ponad dwukrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w stosunku do 2019 roku.

Sprzedaż samych towarów wzrosła w roku 2020 o ponad 50 proc. - z 13 mln 7 tys. zł do kwoty 19 mln 672 tys. zł.

Przychody netto spółki to 65,5 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9 mln 660 tys. zł, a zysk netto zamknął się w kwocie 7 mln 644 tys. zł.

BioMaxima SA opublikowała raport skonsolidowany za 2020 r. Jak podano, w roku 2020 sprzedaż wyrobów własnych wyniosła 40 mln 442 tys. zł i jest to ponad dwukrotny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w stosunku do 2019 roku. "Jest to związane ze skuteczną realizacją przyjętej wcześniej strategii zarządu, zmierzającej do zastępowania sprzedaży towarów własnymi wyrobami" - podała spółka.

Sprzedaż samych towarów wzrosła w roku 2020 o ponad 50 proc. - z 13 mln 7 tys. zł do kwoty 19 mln 672 tys. zł.

Przychody netto spółki to 65,5 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9 mln 660 tys. zł, a zysk netto zamknął się w kwocie 7 mln 644 tys. zł. "Niewielkie korekty zeszłorocznego zysku netto były związane z dokonaniem aktualizacji wartości aktywa finansowego związanego z zaangażowaniem w spółce BioAvlee SA, oraz zwiększeniem rezerw na odprawy emerytalno-rentowe i niewykorzystane urlopy wypoczynkowe" - zaznaczono w komunikacie.

Według prezesa BioMaxima Łukasza Urbana, spółka rozpoczynała rok 2020 "z dużym optymizmem", m.in. dzięki poczynionym w poprzednich latach inwestycjom - budowie nowej powierzchni produkcyjnej oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego.

"Dzięki temu, gdy nieoczekiwanie wybuchła pandemia COVID-19, mogliśmy szybko i skutecznie włączyć się w walkę z zagrożeniem. W marcu 2020 r. bardzo sprawnie przeprowadziliśmy podwyższenie kapitału zakładowego o 2 mln zł, uzyskując konieczny do spodziewanych działań kapitał obrotowy. To wszystko, w połączeniu z naszymi istniejącymi już więziami kooperacyjnymi i handlowymi, pozwoliło sprostać potrzebom mobilizującego się do walki z pandemią rynku" - podkreśla Urban.

Spółka wprowadziła do oferty - początkowo jako dystrybutor, a później jako wytwórca - testy immunochromatograficzne i genetyczne PCR w kierunku COVID-19. "Wraz z szybkimi testami serologicznymi oraz dostępnymi od jesieni 2020 roku szybkimi testami antygenowymi były one kluczowym czynnikiem wzrostu sprzedaży zarówno krajowej, jak i zagranicznej" - podano w komunikacie.

W 2020 roku BioMaxima odnotowała wzrost sprzedaży eksportowej o 246 proc. Sprzedaż eksportowa spółki wyniosła 19 mln 480 tys. zł, a blisko 35 proc. eksportu przypadło na obszar Unii Europejskiej. Spółka pozyskała też nowych odbiorców m.in. w krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na Dalekim Wschodzie.

Zwiększenie skali działalności spółki spowodowało "całkowite zagospodarowanie istniejących w firmowych budynkach rezerw powierzchni", dlatego w 2020 r. została zawarta umowa przedwstępna zakupu kolejnej nieruchomości, sąsiadującej z istniejącym zakładem produkcyjnym i ośrodkiem badawczo-rozwojowym spółki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie. Nowy zakład produkcyjny pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie podłoży mikrobiologicznych.

Jak podkreśla Urban, spółka wraz z lubelskimi uczelniami realizuje projekt rozwojowy dotyczący przygotowania własnej technologii produkcji testów MIC (służących do oznaczania lekowrażliwości) dla minimum 30 podstawowych antybiotyków.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka posiada w swojej ofercie systemy diagnostyczne SARS-CoV-2, m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

BioMaxima jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Od 2010 r. BioMaxima jest notowana na rynku NewConnect. W grudniu ub. roku rozpoczął się proces przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl