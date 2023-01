Rekordowy rok w Łódzkiej SSE; ponad 5 mld zł na inwestycje

Ponad 5 mld zł zadeklarowanych nakładów, 70 nowych firm i zapowiedź utworzenia blisko 4 tys. nowych miejsc pracy – to wynik osiągnięty w 2022 r. przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną (ŁSSE). Jak podkreśliły władze spółki, miniony rok był rekordowy pod kątem wysokości nakładów inwestycyjnych.

W środę szefowie ŁSSE podsumowali działalność spółki w 2022 rok.

Jak zwrócił uwagę prezes Marek Michalik, po raz pierwszy w 25-letniej historii Łódzkiej Strefy firmy w jednym roku zadeklarowały, że zainwestują ponad 5 miliardów złotych.

"To zasługa wielu czynników. Na pewno większej aktywności firm dużych i średnich, które dysponują większym kapitałem i udziałami w rynkach. Korzyściami jakie płyną z inwestycji z pomocą Polskiej Strefy Inwestycji. Lokowaniem kluczowych dla Polski inwestycji, jak projekt japońskiego producenta pomp ciepła firmy Daikin, która na lokalizację swojej największej fabryki w naszym regionie wybrała nasze tereny inwestycyjne pod Łodzią" - powiedział.

Dodał, że wbrew pozorom trudności, jakie spowodowała najpierw pandemia, a następnie kryzys wywołany przez wojnę na Ukrainie, były bodźcem dla wielu firm do szukania nowych kontraktów, rynków zbytu, dywersyfikacji produkcji, co także przyczyniło się do najlepszego w historii ŁSSE wyniku.

Największą inwestycję na terenach ŁSSE w 2022 roku zapoczątkował wspomniany przez Michalika japoński producent pomp ciepła Daikin. Inwestor za 1,5 mld zł zamierza wybudować w Ksawerowie pod Łodzią swoją największą w Europie fabrykę pomp ciepła i zatrudnić w niej docelowo nawet 3 tys. osób.

W sumie dzięki inwestorom Łódzkiej SSE z 2022 roku liczba nowych miejsc pracy ma zwiększyć się o 3,7 tys., co daje najlepszy wynik wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Firmy zobowiązały się też do utrzymania 10 tys. stanowisk.

W ubiegłym roku w Łódzkiej Strefie chętniej inwestowały polskie firmy. Pojawiło się ich 50, co stanowi 71 proc. spośród wszystkich nowych inwestorów. To przedsiębiorstwa z wielu branż, głównie produkcyjnych. Dominowały gałęzie takie jak: metalowa, produkcja tektury, spożywcza, produkcja maszyn, chemiczna, magazynowanie i logistyka.

Wśród polskich firm najwięcej zainwestuje działający na rynku farmaceutycznym Adamed Pharma. Koncern zamierza dalej rozwijać się w Pabianicach i Ksawerowie pod Łodzią. Na podobnym poziomie, czyli kilkuset milionów złotych inwestycję zaplanowała polska Krajowa Grupa Spożywcza S.A., która będzie zwiększała zdolności produkcyjne i swój rozwój zaplanowała w powiecie kutnowskim. Wśród małych firm dominują inwestycje opiewające na kilka milionów złotych. W Łodzi na przykład nową inwestycję planuje firma Woba, producent zmywaków, mopów, ściereczek czy gąbek.

"Pierwszy raz korzystamy ze wsparcia Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. Inwestujemy, żeby kontynuować nasze działania związane z automatyzacją, robotyzacją, wprowadzaniem nowoczesnych technologii, ale również planujemy rozbudowę infrastruktury oraz zatrudnienie kolejnych pracowników" - powiedział prezes firmy Dariusz Bagniewski.

W 2022 r. Łódzka Strefa rozpoczęła też duży projekt wsparcia polskich firm, które ucierpiały na Brexicie. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się w nim o pokrycie strat, a także finansowanie działań, które pozwolą odzyskać rynek brytyjski, zdobyć nowe rynki zbytu czy zdywersyfikować profil działalności.

"Dzięki projektowi Re_Open UK do polskich firm trafi ponad pół miliarda złotych pomocy. W odpowiedzi na zamknięcie wschodnich rynków ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie wystartowaliśmy również z projektem Re_Enter, w którym rozwijamy wśród przedsiębiorców kompetencje eksportowe. Dostarczamy wiedzę, kontakty, dzielimy się doświadczeniami, inicjujemy networking, czyli oddajemy w ręce przedsiębiorców eksportowe know-how by mogli jak najszybciej i z powodzeniem zdobywać nowe rynki zbytu" - podkreśliła wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygiowicz.

