Rekordowy wynik Mangata Holding, choć branża automotive daleka od sytuacji sprzed pandemii

Mangata Holding, polska grupa produkująca m.in. na potrzeby sektora motoryzacyjnego, w pierwszym kwartale 2023 r. miała 277,3 mln zł przychodów, co jest rekordowo wysokim wynikiem w historii grupy.

Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów pozostaje najważniejszym segmentem sprzedaży Mangata Holding, generując 56 proc. ogółu przychodów.

W pierwszym kwartale 2023 r. udział sprzedaży na rynki zagraniczne wyniósł 72,7 proc., podczas gdy w okresie styczeń-marzec 2022 r. 66,6 proc.

Portfele zamówień w spółkach grupy nadal utrzymują się na bezpiecznych poziomach, jednak zauważalne są przesunięcia w terminach zamówień klientów, a także spowolnienia w napływie nowych zamówień do realizacji.

Mangata Holding w pierwszym kwartale 2023 r. zaraportowała 277,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, osiągnięty wynik były wyższy o 5,3 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału 2022 r., kiedy był na poziomie 263,4 mln zł.

W pierwszym kwartale 2023 r. grupa zachowała wysoką rentowność na sprzedaży brutto, która wyniosła 22,6 proc.

EBITDA za pierwszy kwartał 2023 r. wyniosła 40,8 mln zł wobec 41,2 mln zł analogicznym okresie 2022 r. Holding wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 22,1 mln zł., co oznacza spadek w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r., kiedy zysk netto był na poziomie 25,1 mln zł.

Nowa trajektoria i spowolnienie w napływie zamówień

- Wypracowaliśmy rekordowy poziom kwartalnych przychodów. To już piąty kwartał z rzędu, w którym przychody przekraczają 250 milionów złotych. Sprzedażowo wchodzimy na nową trajektorię, biorąc jednak pod uwagę sytuację makroekonomiczną zakładamy pewną stabilizację biznesu. Pomimo wysokiej inflacji utrzymujemy dobrą rentowność - mówi Leszek Jurasz, prezes i dyrektor generalny Mangata Holding.

Jego zdaniem w dłuższej perspektywie na popyt rynkowy we wszystkich segmentach operacyjnych Holdingu wpłynąć mogą sygnały o spowolnieniu gospodarczym.

- Portfele zamówień w spółkach grupy nadal utrzymują się na bezpiecznych poziomach, jednak odnotowujemy przesunięcia w terminach zamówień klientów, a także spowolnienia w napływie nowych zamówień do realizacji - dodaje Leszek Jurasz.

Nie ma problemów z terminową regulacją należności przez kontrahentów

Zapewnia przy tym, że struktura kapitałowa świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa finansowego.

- Sytuacja finansowa i płynnościowa grupy jest stabilna, a posiadane środki pieniężne oraz dostępne linie kredytowe świadczą o wysokiej elastyczności finansowej - zapewnia Mangata.

Jak dodano, spółki grupy nie doświadczają problemów w obszarze terminowej regulacji należności przez kontrahentów.

- Posiadamy odpowiednie środki finansowe pozwalające na optymalne funkcjonowanie Holdingu oraz realizację naszego programu inwestycyjnego. Jeśli chodzi o zadłużenie to w raportowanym okresie zredukowaliśmy dług netto o 11 mln zł - do kwoty 159 mln zł. Dzięki utrzymaniu wysokiego skumulowanego wyniku EBITDA, wskaźnik zadłużenia netto grupy spadł poniżej 1 pkt do wartości 0,95 - powiedział Kazimierz Przełomski, wiceprezes i dyrektor finansowy Mangata Holding.

Branża automotive wciąż daleka od sytuacji sprzed pandemii

Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów pozostaje najważniejszym segmentem sprzedaży grupy, generując 56 proc. ogółu przychodów Holdingu.

Po trzech miesiącach 2023 r. spółki segmentu zwiększyły poziomy przychodów o 9,1 mln zł do kwoty 155,7 mln zł. Sprzedaż podzespołów do samochodów ciężarowych i dostawczych odpowiada za około 31 proc. przychodów ze sprzedaży segmentu, a sprzedaż podzespołów do samochodów osobowych stanowi około 27 proc. wypracowywanych w tym obszarze przychodów.

Wpływ na wzrost przychodów miały indeksacje cenowe wynikające ze wzrostów cen kluczowych surowców i energii, a także wybrany asortyment, zarówno do samochodów osobowych jak i ciężarowych.

- Sukcesywnie wdrażana dywersyfikacja branżowa wspiera rozwój sprzedaży zarówno poza branżę automotive, ale także w jej ramach. Rynek jest nadal narażony na wahania wynikające z ograniczonej dostępności komponentów elektronicznych. W pierwszym kwartale spółki segmentu mierzyły się także z przesunięciami w zamówieniach ze strony klientów, postojami w niektórych zakładach OEM, które były efektem zaburzeń w łańcuchach dostaw do fabryk motoryzacyjnych. Wyniki po pierwszym kwartale 2023 r., potwierdzają przewidywania o odbudowującym się potencjale na rynku i dobrych perspektywach całego roku 2023 - mówi Leszek Targosz, członek zarządu i dyrektor ds. strategii rynkowej spółki.

Zauważa, że wyniki branży automotive na świecie (a szczególności w Europie) będą jeszcze dalekie od tych sprzed pandemii.

- W drugim kwartale i dalszej części 2023 roku przewidujemy wzrosty produkcji w branży automotive. Sygnalizowane spowolnienie oraz spadki na rynku energii, surowców, powodują także obniżenie poziomu zamówień z branż innych niż motoryzacja. Firmy, zwłaszcza z Niemiec, zintensyfikowały poszukiwania dostawców z obszarów o niskich kosztach energii czy robocizny, jak Indie czy Turcja. Mimo wielu wyzwań, spółki grupy uruchamiają nowe projekty także w segmencie komponentów do samochodów elektrycznych, budując kompetencje w tej grupie wyrobów - ocenia Leszek Targosz.

Mangata konsoliduje potencjały spółek z branży automotive

W grudniu 2023 r. spółki Kuźnia Polska i MCS przyjęły plan połączenia. Kluczowymi celami połączenia spółek jest wzmocnienie pozycji rynkowej połączonych podmiotów oraz zwiększenie efektywności procesowej/operacyjnej. Pod koniec kwietnia br. akcjonariusze Kuźni Polskiej oraz wspólnicy MCS podjęli decyzję o połączeniu firm. Spółki złożyły wniosek do rejestru przedsiębiorców KRS o rejestrację połączenia na dzień 1 czerwca.

- Funkcjonujemy w nieprzewidywalnych i mocno zmieniających się warunkach. Dlatego wzmacniamy naszą strukturę. Temu też ma służyć konsolidacja spółek z Żor i Skoczowa. Osiągnięte synergie i ograniczenie kosztów funkcjonowania zapewnią nam wzrost konkurencyjności na rynku - mówi Michał Jankowiak, członek zarządu oraz dyrektor ds. strategii operacyjnej i inwestycji Mangata Holding.

Poziom sprzedaż w segmencie elementów złącznych, reprezentowany przez spółkę Śrubena Unia, utrzymał się na takim samym poziomie jak w analogicznym okresie w 2022 r. i wyniósł 62,7 mln zł (62,9 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r.). Wzrost cen sprzedaży zamortyzował niższy, w porównaniu do 3 miesięcy 2022 roku, wolumen sprzedaży.

W segmencie armatury i automatyki przemysłowej (pomimo ograniczenia sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski oraz ukraiński) w pierwszym kwartale 2023 r. odnotowano wzrost sprzedaży o 8,7 proc. w stosunku do 3 miesięcy 2022 roku, do kwoty 58,4 mln zł.

Wysoki poziom dywersyfikacji produktowej (w zakresie armatury i odlewów) oraz geograficznej pozwolił nam na rozwój nowych kierunków sprzedaży. Podobnie jak w przypadku pozostałych segmentów, czynnikiem wpływającym na wartość przychodów ze sprzedaży były indeksacje cenowe wynikające z wyższych cen materiałów i energii.

Udana dywersyfikacja geograficzna. Sprzedaż zagraniczna rośnie

Grupa sukcesywnie dywersyfikuje geograficznie przychody ze sprzedaży realizując ją na ok. 70 rynkach zagranicznych. Sukcesywnie wdrażane kolejne sankcje dotyczące sprzedaży na rynki rosyjski i białoruski ograniczyły rozwój sprzedaży segmentu armatury w tym regionie. Mając na uwadze perspektywę dalszych ograniczeń dla rynku rosyjskiego, grupa intensyfikuje działania rynkowe segmentu armatury szczególnie na rynku krajowym.

W pierwszym kwartale 2023 r. udział sprzedaży na rynki zagraniczne wyniósł 72,7 proc., podczas gdy w okresie styczeń-marzec 2022 r. 66,6 proc.

Mangata Holding zanotowała wzrost sprzedaży o 4,4 proc. (do wartości 140,1 mln zł) do krajów Unii Europejskiej, które są jej największym odbiorcą. Z uwagi na malejący wewnętrzny popyt na rynku rodzimym, sprzedaż w Polsce w omawianym okresie spadła o 12,3 mln zł do 75,6 mln zł.

Natomiast skonsolidowane przychody do pozostałych obsługiwanych rynków zagranicznych wzrosły w pierwszym kwartale aż o 48,9 proc. do kwoty 61,7 mln zł. Głównymi kierunkami wśród krajów Unii Europejskiej są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. W gronie kluczowych odbiorców pozostają również klienci z USA.

