Rekordowy wynik PKO Ubezpieczenia

Spółki finansowej grupy PKO Ubezpieczenia zebrały w 2022 roku łącznie ponad 1, 046 mld zł składki przypisanej brutto. Wynik finansowy to rekordowe 142 mln zł netto i 60 mln zł więcej niż w 2021 roku.

PKO Ubezpieczenia stanowią dwie spółki ubezpieczeniowe: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Spółki zebrały w 2022 r. łącznie ponad 1,046 mld zł składki przypisanej brutto.

Składka przypisana, to kwota należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.

- Ze względu na zdecydowane zmniejszenie się liczby nowych kredytów hipotecznych, obserwowaliśmy mniejszy wolumen przypisu składek z ubezpieczeń do tego typu kredytów. Te spadki kompensowaliśmy wzrostami w pozostałych liniach biznesu, jak na przykład w PKO Dom, którego sprzedaż w 2022 r. wyniosła ponad 300 tys. polis. To pokazuje, że mimo czasów niepewności potrafimy dobrze się zorganizować i zapewnić stabilność naszego biznesu. Ubiegły rok zakończyliśmy rekordowym zyskiem na poziomie 142 mln zł netto - mówi Leszek Skop, prezes PKO Ubezpieczenia.

Mniej hipotek, mniej ubezpieczeń. Pora na indywidualne podejście

Firma w komunikacie pokreśliła, że w związku z sytuacją na rynku mieszkaniowym zmuszona była do dywersyfikacji swojej działalność i większemu postawieniu na ofertę ubezpieczeń samodzielnych.

Istotnie wzrósł przypis składki z ubezpieczeń niepowiązanych turystycznych (wzrost o ok. 140 proc. rok do roku) czy NNW dla dzieci (wzrost o ok. 125 proc.).

- W ostatnim czasie pracowaliśmy nad nową ofertą ubezpieczeń, które poszerzy gamę produktów samodzielnych dostępnych w PKO Banku Polskim. Już niebawem pojawi się nasze ubezpieczenie komunikacyjne - dodaje Leszek Skop.

W planach PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń w tym roku jest także prowadzenie prac koncepcyjnych nad nową propozycją wartości w produktach życiowych: ubezpieczeniu na życie do produktów bankowych (pożyczki gotówkowej, kredytu hipotecznego) oraz modułowym ubezpieczeniem na życie.

PKO Ubezpieczenia należy do Grupy PKO Banku Polskiego - jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo - Wschodniej. PKO Ubezpieczenia obsługuje ponad 2,5 mln polis.

