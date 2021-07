Rekordy na Wall Street

Główne amerykańskie indeksy zyskały w piątek i zakończyły tydzień na najwyższych poziomach w historii. To tradycyjna odpowiedź Wall Street na pojawiające się od lat wątpliwości co do kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego.

Indeks S&P 500 wzrósł na zamknięciu o 1,01 proc. do 4.411,79 pkt. Dow Jones Industrial zwyżkował o 0,68 proc. do 35.061,55 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w górę 1,04 proc. do 14.836,99 pkt. Dla każdego z indeksów piątkowe zamknięcie sesji było najwyższym w historii.

Amerykański rynek pokazał dużą odporność na zmianę trendu po tym, jak w poniedziałek Dow Jones Industrial zanotował największy spadek od października zeszłego roku. Cztery kolejne sesje zakończyły się wzrostem kursów akcji, mimo pojawiających się wątpliwości odnośnie kondycji amerykańskiej i globalnej gospodarki. W perspektywie tygodnia główne amerykańskie indeksy zyskały od 1,1 proc. do 2,8 proc. Liderem wzrostów był Nasdaq Composite.

Istotnym wsparciem dla hossy są wyniki finansowe notowanych spółek.

"Jedną z najbardziej niedocenianych obecnie rzeczy na rynku akcji jest to, jak bardzo wzrosły zyski firm i jak bardzo analitycy musieli skorygować swoje prognozy w górę" - powiedziała Tracie McMillion, dyrektorka ds. globalnej strategii alokacji aktywów w Wells Fargo Investment Institute.



Czytaj też: Pieniądze na lokatach topnieją w oczach. Zniknęło 80 mld zł

W czwartek po sesji wyniki za II kwartał opublikował Twitter. Skorygowany zysk na akcję portalu społecznościowego w II kwartale wyniósł 20 centów wobec prognozowanych przez analityków 7 centów. Kurs akcji wzrósł w piątek 3,1 proc.

Notowania Snapa poszły w górę 24 proc. Przychody firmy w II kw. wyniosły w 982,1 mln USD wobec oczekiwanych 846,9 mln USD.

Kurs akcji American Express wzrósł 1,33 proc. do 173,18 dol., najwyższego poziomu w historii.

Za rozczarowujący inwestorzy uznali raport Intela (-5,3 proc.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl