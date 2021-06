Rekordzista wśród dłużników ma 151 wierzycieli

Zaległości konsumentów-multidłużników, czyli osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów mających co najmniej trzech wierzycieli, sięgają 22,3 mld zł. Rekordzista, obciążony kwotą 11,6 mln zł, zalega z płatnościami wobec 151 wierzycieli.

Niespłacone zobowiązania wszystkich Polaków wpisanych do KRD wynoszą obecnie 47,8 mld zł. Ma je 2,4 mln osób.

Wśród nich są multidłużnicy - czyli konsumenci, którzy zalegają co najmniej trzem wierzycielom. W KRD figuruje prawie 590 tys. takich osób, których łączny dług to 22,3 mld zł; w ciągu trzech lat zwiększył się o 1,2 mld zł.

Najbardziej obciążone długiem są osoby pomiędzy 36. a 45. rokiem życia, których zaległości sięgają 7,8 mld zł. Problem dotyczy głównie miejscowości powyżej 300 tys. mieszkańców, gdzie długi urosły do 4,7 mld zł.

Według KRD grono wierzycieli konsumentów-multidłużników to 6 165 firm. "Multidłużnik to często osoba, która wpadła w pętlę finansową. Zazwyczaj powodem narastającego zadłużenia jest zbyt duża liczba aktywnych zobowiązań oraz finansowanie każdej potrzeby pożyczonymi pieniędzmi" - wskazuje prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Przyznaje, że kupowanie na raty nie jest niczym złym, pod warunkiem, że panujemy nad spłatą zobowiązań i świadomie planujemy wydatki.

Najbardziej obciążone długiem są osoby pomiędzy 36. a 45. rokiem życia, których zaległości sięgają 7,8 mld zł. Problem dotyczy głównie miejscowości powyżej 300 tys. mieszkańców, gdzie długi urosły do 4,7 mld zł. Z kolei w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców multidłużnicy są winni wierzycielom 4,6 mld zł.

Najwięcej multidłużników mieszka na Śląsku (99,5 tys.), region ten zajmuje też pierwsze miejsce pod względem kwoty zaległości (3,6 mld zł). Drugie jest Mazowsze (3 mld zł), a trzeci - Dolny Śląsk (2,1 mld zł).

Rekordzistą wśród multidłużników jest mężczyzna z Warszawy, który ma 925 zobowiązań wobec 151 wierzycieli. Musi im zwrócić 11,6 mln zł. Jest w grupie wiekowej 46-55 lat. Trzy lata temu dłużnik-rekordzista miał 75 wierzycieli, którym był winien 3,7 mln zł.

Według Jakuba Kosteckiego z firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, która współpracuje z KRD, multidłużnicy w ostatnim czasie tłumaczą swoje zaległości sytuacją pandemiczną w kraju i związaną z tym utratą pracy bądź dodatkowego źródła dochodu. Wskazują, że mają inne zobowiązania, które muszą spłacać. Trafiają do windykacji głównie za nieopłacone polisy ubezpieczeniowe i zaległości wobec operatorów komórkowych. Według danych Kaczmarski Inkasso 15 proc. dłużników ma co najmniej 2 sprawy przekazane do windykacji. "Często nie zdają sobie sprawy, że kilka zmian wprowadzonych w domowym budżecie i priorytetach wydatków jest w stanie przywrócić im równowagę finansową" - stwierdza Kostecki.

Według KRD najgorzej sytuacja wyglądała w czerwcu ub. r., w szczycie pandemii, kiedy dłużnicy ze zobowiązaniami wobec co najmniej trzech wierzycieli mieli 22,9 mld zł zaległości, czyli o 600 mln zł więcej niż obecnie. 38 proc. konsumentów deklarowało, że podczas epidemii koronawirusa ich położenie ekonomiczne się pogorszyło; niemal 40 proc. osób mocniej kontrolowało wydatki niż przed pandemią, a ponad połowa nie zmieniła swojego podejścia do wydawania pieniędzy - zarządzała nimi tak samo jak przed COVID-19. "Kluczowe jest podejście do zarządzania budżetem. Zadłużanie się bez refleksji, skąd później wziąć pieniądze na spłatę kredytu czy rat za kino domowe, w efekcie wpędza wiele osób w ślepą uliczkę nadmiernych zaległości" - zauważa Łącki.

Najnowsze dane KRD pokazują, że multidłużnicy najgorzej radzą sobie z płaceniem alimentów, które stanowią 6,3 mld zł nieuregulowanych zobowiązań. Z kolei 1 mld zł zalegają bankom, 667 mln zł firmom pożyczkowym, a 537 mln zł operatorom komórkowym oraz dostawcom telewizji i internetu. Natomiast 9,8 mld zł stanowią zobowiązania wobec funduszy sekurytyzacyjnych, które odkupiły długi od pierwotnych wierzycieli.

W pierwszej trójce multidłużników najwięcej (288 tys.) jest tych, którzy mają trzech wierzycieli; czterech wierzycieli ma 152 tys. osób, a pięciu - 77 tys.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl