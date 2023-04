Rektor SGH: skończył się czas przedsiębiorczości za wszelką cenę

Skończył się czas przedsiębiorczości za wszelką cenę - powiedział rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotr Wachowiak. Zaznaczył, że celem przedmiotu biznes i zarządzanie, który ma wejść do szkół ponadpodstawowych powinno być kształtowanie umiejętności wokół takich wartości jak: prawość, solidność, odpowiedzialność, szacunek i współpraca.

Od 1 września 2023 r. ma wejść do szkół ponadpodstawowych przedmiot biznes i zarządzanie. Zastąpi on dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości w szkołach. Na maturze z nowego przedmiotu 30 proc. punktów możliwych do otrzymania ma być za wykonanie projektu zbiorowego.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w czwartek odbył się Kongres Nauczycieli Biznesu i Zarządzania organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, MEiNTech, Centrum GovTech, SGH oraz Fundację Pomyśl o Przyszłości.

W czasie debaty Bartosz Majewski, dyrektor CPiTT SGH zwrócił uwagę, że "blisko 80 proc. ankietowanych przyznaje, że nie zamierza oszczędzać na emeryturę". "Co trzeci konsument przyznaje, że nigdy nie otrzymał odpowiedniej edukacji, która pozwoliłaby na swobodne i świadome zarządzanie finansami. Udział osób niezaangażowanych w prowadzenie działalności gospodarczej, które planują w ciągu najbliższych 3 lat założyć firmę w Polsce wynosi 3 proc." - wskazał Majewski.

Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak wskazał na potrzebę profesjonalizacji polskiej przedsiębiorczości, która - jak zaznaczył - doprowadzi do tego, że może nie będziemy w czołówce krajów europejskich, ale przynajmniej w środku, jeśli chodzi o innowacyjność. Jak zaznaczył, "nadszedł czas żeby profesjonalnie zrządzać projektami zaczynając od młodzieży".

Zastrzegł, że "skończył się czas przedsiębiorczości za wszelką cenę". "Obecnie mówi się o społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorczości i działaniach zgodnych z prawem" - powiedział rektor SGH.

Zaznaczył, że celem przedmiotu biznes i zarządzanie powinno być "kształtowanie w młodych ludziach umiejętności w ogół podstawowych wartości, takich jak: uczciwości, prawość, solidność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, współpraca". Zastrzegł, że w czasie egzaminu maturalnego z tego przedmiotu powinna być sprawdzana zarówno wiedza, jak i realizacja projektów.

Przewodnicząca rady edukacji finansowej Renata Oszast zwróciła uwagę, że "w 2019 r. powstał fundusz edukacji finansowej, który ma za zadanie wspierać wszelkie inicjatywy na poziomie państwa, które są systemowe". "Nie umiemy zadbać, żeby osoby wykluczone finansowo otrzymały właściwe wsparcie, które pozwoliłby im się odnaleźć w bardzo trudnym, skomplikowanym świecie" - oceniła.

Zwróciła uwagę, że "Polakom brakuje umiejętności współpracy". "Kształćmy przyszłych liderów gospodarki, biznesu, świata finansów, ale musimy także uczyć w polskiej szkole współpracy - chodzenia na dobre kompromisy, tworzenia czegoś wspólnie" - wskazała Renata Oszast. Jako przykład wskazała systemy edukacji w krajach skandynawskich. "Tam praca zespołowa jest jednym z ważniejszych elementów kryterium oceny wiedzy ucznia" - powiedziała.

Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości Bożena Damasiewicz powiedziała, że "Polacy jako jednostki są osobami przedsiębiorczymi oraz innowacyjnymi, ale aby skorzystało na tym całe społeczeństwo potrzebne jest wsparci systemowe". "Nie jesteśmy zamożnym krajem, nie mamy zaplecza finansowego i to powoduje, że nasze innowacje sprzedawane są do innych krajów, które czerpią z tego korzyści. Poza tym Polacy wymyślają bardzo innowacyjne rzeczy, ale jako pracownicy zagranicznych korporacji" - powiedział Damasiewicz.

Zaznaczyła, że kiedy w Polsce będzie więcej firm globalnych, wówczas innowacyjność Polaków będzie pracował na korzyć ich własnego kraju".

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii zwróciła uwagę na rolę projektów społecznych, w ramach których młodzież uczy się "sprawczości" oraz nabiera "odwagi do wyjścia poza schemat". Dzięki organizacji np. koncertu charytatywnego czy kampanii na temat tego jak oszczędzać energię nastolatek "może wyjść poza mury szkolne i zobaczyć efekt swojego działania" - powiedziała Bruszewska.

Pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska oceniła, że "nie każdy przedsiębiorca będzie dobrym nauczycielem".

Zapowiedziała, że nauczyciele przedmiotu biznes i zarządzenie w ramach zintegrowanej platformy edukacyjnej będą mogli skorzystać z narzędzi, które pomogą im efektywnie prowadzić zajęcia. Dodała, że "będą także realizowane studia podyplomowe oraz szkolenia".

W trakcie kongresu eksperci przeprowadzili szkolenia dotyczące praktycznych metod nauczania BiZ. Nauczyciele zdobyli wiedzę z zakresu pracy projektowej oraz finansów osobistych. W ramach kongresu zostanie otwarty również nabór do bazy case studies oraz do bazy przedsiębiorców.

