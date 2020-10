Remont Kręgów Tanecznych i inne inwestycje w Parku Śląskim - za 14 mln zł

Kompleksowy remont Kręgów Tanecznych, zmiana otoczenia hali wystaw Kapelusz oraz dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci – to trzy projekty, które wkrótce będą realizowane w Parku Śląskim. Ich łączny koszt to około 14 mln zł.

Podczas środowej konferencji prasowej, poświęconej inwestycjom najbliższym w parku, władze samorządowe podtrzymały też deklarację odtworzenia zamkniętego przed laty kąpieliska Fala. Nowa Fala ma postać w miejscu, gdzie przez lata działało poprzednie kąpielisko.

"Prace związane z modernizacją Parku Śląskiego nabierają tempa. Od początku uważam, że kąpielisko Fala musi wrócić tam, gdzie jego historyczne miejsce, to będzie służyło wszystkim, którzy odwiedzają park. To będzie wyjątkowa przestrzeń rekreacyjna w sercu Śląska, nowoczesny i przyjazny rodzinom obiekt. Zarząd województwa cały czas pracuje nad tym, żeby sfinansować kolejne duże inwestycje w Parku Śląskim" - oświadczył marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

O najbliższych inwestycjach poinformowała prezes Parku Śląskiego Agnieszka Bożek. Władze obiektu planują gruntowny remont oraz przystosowanie do nowych funkcji Małych oraz Dużego Kręgu Tanecznego. Zmieni się także otoczenie hali wystaw Kapelusz, a parku pojawią się nowe ławki, stoły i infrastruktura parkowa. Kompleksowy remont i renowacja z konserwacją dwóch Małych Kręgów Tanecznych oraz Dużego Kręgu Tanecznego pochłonie 11 mln zł. Prace mają zakończyć się do końca grudnia 2021 roku.

Duży Krąg Taneczny został oddany do użytku w 1952 roku jako część parkowej strefy festynowej, do której należały też istniejące do dziś dwa mniejsze kręgi i altany. Do kręgu prowadzą kamienne schody, a gości witają dwie duże rzeźby rozbawionych tancerek w strojach ludowych. Nad kręgiem o powierzchni 1590 m kw. i średnicy ponad 30 m góruje scena, a nieco wyżej, osadzona na siedmiu wysokich kolumnach kopuła. Krąg otacza kamienna galeria z ławkami dla publiczności.

Projekt przewiduje kompleksową renowację altan, postumentów, figur, posadzek, schodów i ławek. Dotychczasowe nawierzchnie asfaltowe zastąpią nowe, kamienne, a betonowe płyty - płyty z piaskowca. "Zakłada się też montaż latarń, ławek na murkach i w alei prowadzącej do Kręgu Tanecznego na podstawie archiwalnej dokumentacji. Projektant przewidział wykonanie nowych masztów oświetleniowych z naświetlaczami, iluminacji altany muzycznej i grup rzeźbiarskich, przedstawiających tańczące postaci. W planach jest też kompleksowa pielęgnacja zieleni. Obiekty zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - podał Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

Drugie planowane przedsięwzięcie to zmiana otoczenia hali wystaw Kapelusz. W pierwszym etapie prace obejmą wykonanie dokumentacji projektowej dla obszaru pomiędzy pawilonem Bratek a Kapeluszem. Całkowita wartość umowy to 2,3 mln zł. Prace mają zakończyć się w maju 2021 roku. Zadanie realizowane będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". W drugim etapie wykonane zostaną roboty budowlane, w pobliżu hali zostaną posadzone nowe rośliny.

W ramach trzeciej umowy, wartej 950 tys. zł, planowana jest dostawa i montaż mebli parkowych na terenie parku. W pierwszym etapie za ponad 400 tys. zł zostanie zakupionych 155 ławek, 26 leżanek, stół piknikowy z ławkami, stół szachowy z krzesłami i sto koszy na śmieci.

Znajdujący się na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic Park Śląski jest największym miejskim parkiem w Polsce i jednym z największych w Europie. Jego powierzchnia wynosi ok. 600 hektarów. W granicach Parku znajdują się m.in.: Śląskie Wesołe Miasteczko, Śląski Ogród Zoologiczny, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, Planetarium Śląskie i Stadion Śląski.

Podpisując dwa lata temu umowę na dofinansowanie modernizacji Parku Śląskiego kwotą 226 mln zł z funduszy unijnych poprzednie władze samorządowe regionu sygnalizowały, że wśród założonych prac jest m.in. odnowienie 40 km alejek, wymiana zużytych sieci, odbudowa parkowej kolei szynowej, rewitalizacja rosarium i otoczenia hali Kapelusz oraz inwentaryzacja, rewitalizacja i pielęgnacja roślin.

W ub. roku zarząd Parku Śląskiego deklarował realizację projektu modernizacji o łącznej wartości niemal 360 mln zł, zgodnie harmonogramem rozpisanym do 2027 r. Dotyczy to zarówno rewitalizacji parku, jak też prac związanych z przebudową Planetarium (w osobnym unijnym projekcie o wartości prawie 99 mln zł). Wiosną 2018 r. władze parku otrzymały - niezależnie od tamtego dofinansowania - dotację 14,6 mln zł do rewaloryzacji hali wystawowej Kapelusz (o planowanej wartości 21,1 mln zł) w konkursie dot. renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego w woj. śląskim.