Repolonizacja banków może trwać w najlepsze. Do Grecji, Niemiec, Francji i Szwecji sporo nam brakuje

Czy dobrze byłoby gdyby mBank kupił polski inwestor, a nie zagraniczny? W 2017 roku, po raz pierwszy od roku 1999, udział krajowego kapitału w polskim sektorze bankowym przekroczył 50 proc. W Europie to wcale nie jest rzadkość. Skąd to wiemy? Postanowiliśmy to sprawdzić.

W 2008 roku, bezpośrednio przed szczytem globalnego kryzysu finansowego, udział polskiego kapitału w sektorze bankowym spadł do najniższego po 1989 roku poziomu. Wyniósł jedynie 28 proc.

To spowodowało powszechne głosy wśród ekonomistów i polityków (nawet liberalnych jak Jan Krzysztof Bielecki), że tak dalej być nie może. W efekcie doszło do tzw. repolonizacji banków. W kolejnych latach udział rynkowy inwestorów zagranicznych systematycznie spadał, rok 2016 był ostatnim, kiedy banki zarządzane przez zagraniczne podmioty kontrolowały więcej niż 50 proc. aktywów całego sektora.

W 2017 roku ich udział spadł do 45 z 57 proc., w 2018 roku wyniósł 46 proc. Był to efekt m.in. przejęcia Banku Pekao przez PZU i PFR w 2016 roku.



Czy teraz w Polsce jest tak jak np. w tzw. Europie? Nie do końca.