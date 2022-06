Resort finansów bierze się za kolejne poprawki w Polskim Ładzie

Od 1 lipca wejdzie w życie jedna z najbardziej kluczowych poprawek wprowadzonej w styczniu podatkowej części Polskiego Ładu – główna stawka podatku PIT zostanie obniżona z 17 do 12 proc. Tego samego dnia rozpoczną się konsultacje w biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, które mają skończyć z „ulgą za złe długi”.

Stawka PIT od lipca 2022 r. zostanie obniżona z 17 do 12 proc.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców alarmuje jednak o pozostawionych w przepisach dwóch, niebezpiecznych dla przedsiębiorców rozwiązaniach: " uldze na złe długi" oraz minimalnym CIT.

Resort finansów chce opracować nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, które będą obowiązywały od 2023 roku.

Na problem zwrócił uwagę Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który wchodzące zaraz w życie poprawki w Polskim Ładzie chwali, ale alarmuje o pozostawionych w przepisach dwóch, niebezpiecznych dla przedsiębiorców rozwiązaniach.

„To przede wszystkim ulgi na złe długi, które na gruncie podatkowym można rozliczyć w deklaracji rocznej, ale w podstawie obliczenia składki zdrowotnej już nie. Efekt jest taki, że przedsiębiorca, który wystawił fakturę, a pieniędzy nie dostanie, będzie musiał zapłacić z tego jeszcze 9 proc.” – wskazywał w niedawno opublikowanym wywiadzie w rp.pl Adam Abramowicz.

Zdaniem rzecznika przedsiębiorców, problem tak funkcjonujących przepisów będzie ogromny, bo system podatkowy to widzi i pozwala nie płacić podatku w sytuacji, gdy należność nie została uregulowana. System składkowy już nie.

O te kwestie zapytaliśmy Artura Sobonia, wiceministra finansów, który od kilku miesięcy poprawia obowiązującą od stycznia reformę podatków.

- Widzimy to. Tyle że jest to problem systemowy. Generalnie – co do zasady – podstawa opodatkowania nie jest tożsama z podstawą składkową i nie jest to proste, by to uspójnić. Spróbujemy tego typu operacje przeprowadzić. Od 1 lipca siadamy w biurze Rzecznika w składzie ZUS, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów, aby łącznie z księgowymi i przedsiębiorcami popracować nad tym zadaniem. Ale to nie jest praca na miesiąc czy dwa - wyjaśnia wiceminister.

Posłuchaj całej rozmowy z Arturem Soboniem o nowych zmianach w Polskim Ładzie i o pracach nad kolejnymi podatkami. Dalsza część tekstu znajduje się pod playerem.

max volume Rozmowa z wiceministrem finansów Arturem Soboniem

Lipcowa zmiana

Stawka PIT od lipca 2022 r. zostanie obniżona z 17 do 12 proc. Zmiana jest korzystna. Doprowadzi jednak do sytuacji, że dokonany na początku 2022 r. wybór formy opodatkowania teraz może okazać się całkowicie nieopłacalny. Z tego powodu rząd zaproponował wprowadzenie możliwości ponownej zmiany formy opodatkowania.

- Nie potrafię oszacować, jak duża liczba przedsiębiorców zechce z tej opcji skorzystać. Na pewno jest to opcja, która może być atrakcyjna dla części przedsiębiorców na ryczałcie czy na liniówce - komentuje Soboń.

Jednocześnie ostrzega, że pozytywny efekt obniżki PIT może nie być widoczny dla wszystkich podatników od razu.

- Korzyści w zeznaniu rocznym będą, chociaż w zaliczkach ta sytuacja może wyglądać różnie w różnych miesiącach. Zalecałbym, żeby popatrzeć na korzyści w skali roku, bo może być tak, że ktoś te korzyści w zaliczkach odczuje dopiero np. po przekroczeniu progu podatkowego - wyjaśnia.

CIT do zamrażarki

Kolejnym etapem odkręcania krytykowanych rozwiązań z Polskiego Ładu ma być zawieszenie na rok minimalnego CIT-u. Resort finansów chce opracować nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, które będą obowiązywały od 2023 roku.

- To były rozwiązania zbyt nieprzewidywalne, jak na dzisiejsze warunki gospodarcze. To nie jest dobry moment, by testować całkowicie nowe rozwiązania. Zanim zaproponujemy kolejne, będziemy je szeroko konsultować z branżami - zapewnia Artur Soboń, wiceminister finansów.

