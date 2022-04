Resort finansów chce utrzymać rentowności barów mlecznych

Ministerstwo Finansów chce utrzymać rentowności barów mlecznych - wynika z projektu rozporządzenia. Zmiany w prawie mają doprowadzić o spadku cen w barach lub ograniczyć ich przyrost.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Obecnie z dofinansowania do posiłków w wysokości 40 proc. mogą skorzystać te bary mleczne, które stosują narzut w wysokości do 56 proc. wartości surowców zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków. Dofinasowanie dotyczy posiłków mleczno-nabiałowo-jarskich.

Czytaj także: Resort finansów wciąż czeka na szefa. Jest nowa, poważna kadydatka

"W wyniku przeprowadzonych analiz Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie narzutu z 56 proc. do 45 proc., co przełoży się na spadek cen lub ograniczy ich przyrost wywołany wzrostem cen surowców potrzebnych do przygotowania dotowanych posiłków podawanych w barach mlecznych, przy jednoczesnym zwiększeniu stawki dotacji z 40 proc. do 55 proc., która zrekompensuje przedsiębiorcom niższe wpływy z tytułu ograniczonego narzutu oraz jednocześnie zwiększy środki na pokrycie kosztów zakupu surowców" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Nowe stawki narzutu oraz dotacji będą obowiązywały od dnia 1 czerwca 2022 r.

Według resortu ma to doprowadzić o spadku cen w barach lub ograniczyć ich przyrost. Jednocześnie ministerstwo chce w ten sposób utrzymać rentowności barów mlecznych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl