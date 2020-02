Resort finansów chce zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z portalu podatkowego

Zmodyfikowanie zasad uwierzytelniania w portalu podatkowym, by zwiększyć poziom zabezpieczeń usługi „Twój e-PIT” - zakłada projekt noweli rozporządzenia ministra finansów ws. zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Jak tłumaczy resort finansów, propozycja nowelizacji rozporządzenia, polega na "zmodyfikowaniu zasad uwierzytelniania w portalu podatkowym w zakresie usługi Twój e-PIT". Podkreślono, że w rozporządzeniu określono katalog danych, które mogą służyć uwierzytelnieniu. Resort dodał, że dane te będą wykorzystywane w zależności od przypadku, niemniej jednak to bezpieczeństwo przetwarzania danych i zapewnienie ochrony tajemnicy skarbowej będą decydować o ilości danych, które podatnik będzie zobowiązany podać w systemie, żeby uzyskać dostęp do usługi "Twój e-PIT".

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, warunkiem korzystania z portalu jest uwierzytelnienie się za pomocą profilu zaufanego podatnika albo danych podatkowych: NIP i daty urodzenia podatnika albo numeru PESEL, kwoty przychodu wykazanego w złożonym przez podatnika zeznaniu za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy, kwoty przychodu zawartej w jednej z informacji podatkowych.

Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Resort tłumaczy, że dotychczasowa praktyka wykazała, że - niecelowe z perspektywy jakości i bezpieczeństwa udostępnianych usług - jest wyszczególnianie w rozporządzeniu katalogu danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia.

"Mechanizm autoryzacji powinien być dostosowywany do aktualnych potrzeb i wymagań bezpieczeństwa tak, aby zapewnić ich optymalny poziom. Stąd propozycja określenia szerokiego katalogu danych, które mogą służyć uwierzytelnieniu" - czytamy.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; nie powoduje ono negatywnych skutków w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.