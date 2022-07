Resort finansów chce zwolnić Powstańców Warszawskich z PIT od nagród

Na stronach RCL ukazał się projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru PIT od nagród w wys. 5 tys. przyznanych żyjącym Powstańcom Warszawskim czy ich małżonkom. Żyje jeszcze 810 Powstańców, a ich średni wiek to 98 lat.

W tym roku przypada 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu minister finansów może - w drodze rozporządzenia - w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

"Biorąc pod uwagę zasługi Powstańców Warszawy walczących o wolną Warszawę i Polskę, pamiętając jednocześnie o sędziwym wieku osób nagrodzonych oraz zapewne związanymi z ich wiekiem kłopotami zdrowotnymi, skutkującymi zwiększeniem wydatków na poratowanie zdrowia, czy ułatwienie zwykłych czynności życiowych, opodatkowanie nagród byłoby przejawem nadmiernego fiskalizmu" - podał resort, przychylając się do wniosku prezydenta Warszawy, by zwolnić nagrodzonych z podatku dochodowego od nagrody.

Resort przypomniał, że Miasto stołeczne Warszawa po raz kolejny postanowiło uhonorować swoich bohaterów i podjęło uchwałę, zgodnie z którą nagroda jest przyznawana żyjącym Powstańcom Warszawskim, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec zmarł w 2022 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.

Nagrodę przyznaje Rada m. st. Warszawy na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Powstańcy Warszawscy oraz ich małżonkowie otrzymują w 2022 r. nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł brutto. Dodatkowo, podjęta przez Radę m. st. Warszawy uchwała przewiduje, iż Powstańcy Warszawscy, którzy w 2021 r. nie zostali wskazani jako laureaci nagrody, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych z przyczyn od siebie niezależnych, otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł brutto za rok 2021 r.

Zgodnie z uchwałą nagroda ma być przekazana do 1 sierpnia 2022 r., a w uzasadnionych przypadkach do dnia 31 grudnia 2022 r. Nagrody mają być przekazywane na rachunek bankowy, bądż przekazem pocztowym.

Resort finansów zaznaczył, że wejście rozporządzenia w życie spowoduje, że miasto stołeczne Warszawa, nie będzie już obowiązane do wystawienia laureatowi nagrody informacji PIT-11 i do przekazania jej właściwemu ze urzędowi skarbowemu. "Oznacza to również to, że podatnik nie będzie zobowiązany do wykazania tego dochodu (przychodu) w rocznym zeznaniu podatkowym, bowiem w rocznym zeznaniu podatkowym nie wykazuje się przychodów (dochodów) zwolnionych od opodatkowania" - wyjaśniło MF.

