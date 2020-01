Resort finansów daje głos podatnikom

Ministerstwo Finansów uruchamia projekt "Głos Podatnika"; dzięki internetowej aplikacji każdy będzie mógł zgłosić pomysł na naprawę polskiego systemu podatkowego albo ocenić propozycję zgłoszoną przez kogoś innego. MF uzyska źródło informacji m.in. o tym, jakie zmiany są potrzebne. W lutym ma ruszyć również system ocen urzędników fiskusa, dzięki któremu resort finansów będzie badał profesjonalizm urzędników i ich stosunek do podatników.

Wyjaśnił, że ministerstwo uruchamia narzędzie, które pozwoli podatnikom przekazywać fiskusowi swoje pomysły dotyczące systemu podatkowego. Poinformował, że to część platformy "Twój głos", do której wchodzi także realizowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt "Głos przedsiębiorcy".

Minister wyjaśnił, że dostęp do aplikacji "Głos podatnika" będzie możliwy poprzez platformę twojglos.gov.pl, ale także przez stronę podatki.gov.pl. Ministerstwo będzie mogło zapoznać się z propozycjami dotyczącymi podatków, ale także opiniami rynku na temat przepisów czy barier utrudniających działalność. Poprzez aplikację będzie można zarejestrować pomysł, komentować go i wziąć udział w głosowaniu.

Jak powiedział Kościński, system pozwoli także konsultować pomysły resortu z rynkiem. "Wszyscy zobaczymy, co jest ważne, a co ważne nie jest" - powiedział.

Kościński był pytany, czy nie boi się zalewu różnych skarg i nieużytecznych pomysłów, w ocenę których będą musieli być zaangażowani urzędnicy MF. "Nie martwię się (...), im więcej pomysłów, tym lepiej" - odpowiedział.

Dodał, że to rynek poprzez głosowanie będzie weryfikował zgłaszane pomysły. Przyznał, że spodziewa się, iż przy użyciu aplikacji będą także wylewane żale wobec fiskusa, ale liczy na konstruktywne propozycje, które będzie można wdrażać.

Obecny na spotkaniu pełnomocnik ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów Przemysław Koch powiedział, że serwis zostanie uruchomiony jeszcze w środę. Udostępniony w internecie formularz pozwoli zebrać pomysły, uwagi, sugestie i informacje od podatników.

"Chcemy dać możliwość łatwego przekazania swoich pomysłów, uwag, także negatywnych wobec systemu podatkowego (...). To będzie dla nas cenne źródło informacji o tym, jak kształtować system podatkowy w Polsce w kolejnych okresach" - mówił Koch.

Jak dodał, w pierwszej kolejności pomysły będzie można zgłaszać w trzech kategoriach: PIT, CIT, VAT, ale później ten zakres zostanie rozszerzony. Dostęp do usługi nie będzie wymagał logowania.

"Na stronie (...) będą widoczne także nasze pomysły, pomysły Ministerstwa Finansów, które będziemy chcieli przedyskutować z państwem w oparciu o ten portal, abyśmy na samym początku prac nad zmianami w systemie podatkowym w Polsce mogli wykorzystać państwa głos do odpowiedniego skonstruowania legislacji bądź zmian" - poinformował pełnomocnik.

Zaznaczył, że wszystkie pomysły będą weryfikowane przez specjalistów z MF, odpowiednie komórki i departamenty. "Do każdego zweryfikowanego pomysłu, który będzie na naszej stronie, udostępnimy i opublikujemy naszą odpowiedź" - tłumaczył przedstawiciel MF.

Inną ogłoszoną w środę inicjatywą resortu finansów jest system ocen urzędników fiskusa, który ma ruszyć w lutym. - Dzięki niemu resort finansów będzie badał profesjonalizm urzędników i ich stosunek do podatników - zapowiedział wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Tomasz Słaboszowski.

Słaboszowski był pytany przez dziennikarzy o zapowiadane przez MF na początku stycznia br. uruchomienie systemu zewnętrznych ocen urzędników i kontrolerów. Wówczas poinformował, że pojawią się ankiety oceniające zarówno urzędników obsługujących podatników w urzędach, jak i kontrolujących.W środę wiceminister mówił, że ocena satysfakcji z usług realizowanych przez KAS jest kluczowa dla eliminowania "przypadków niewłaściwych". Według Słaboszowskiego, jeżeli Ministerstwo Finansów nie będzie znało tych przypadków albo będzie miało wiedzę o nich ograniczoną tylko do wewnętrznej informacji, to kontakt podatników z administracją skarbową nie będzie ułatwiony."Przewidujemy, że wdrożenie nastąpi na początku lutego. Mamy kilka ścieżek: zarówno tradycyjne, papierowe, ale będą też internetowe" - wyjaśnił. Dodał, że chodzi o to, aby zainteresować się stosunkiem kontrolujących do kontrolowanych, bowiem w tym obszarze "następuje duży element iskrzenia między organami Krajowej Administracji Skarbowej i klientem zewnętrznym". Słaboszowski zapewnił, że MF chciałoby się skoncentrować na rozwiązaniu takich problemów.Wiceminister poinformował, że będzie "stały kanał informacyjny", za pomocą którego resort będzie się starał badać przede wszystkim profesjonalizm działania służb skarbowych podczas kontroli."Nie będziemy wchodzili w ocenę merytoryczną, bo ta należy do organów pierwszej i drugiej instancji. Nie chcemy instancyjności naruszać, natomiast będziemy badać, czy postawa naszych pracowników i funkcjonariuszy, którzy działają podczas kontroli jest profesjonalna, godna i uwzględnia szacunek dla klienta zewnętrznego" - podkreślił.