Resort finansów liczy na wpływy z VAT znacznie wyższe od zaplanowanych

Wpływy z podatku od towarów i usług będą znacznie wyższe niż to, co zostało zapisane w nowelizacji ustawy budżetowej - mówił we wtorek w Sejmie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Odpowiadając we wtorek w Sejmie na pytania posłów dotyczące luki VAT, wiceszef MF wskazał, że dane z tytułu podatków od towarów i usług, jeżeli chodzi o wpływy za wrzesień, październik, listopad "były dużo wyższe od naszych oczekiwań".

"Mogę powiedzieć, że wpływy z podatku od towarów i usług będą znacznie wyższe niż to, co zostało zapisane w nowelizacji ustawy budżetowej" - powiedział wiceminister Skuza.

Nowelizacja budżetu na 2020 r. przewiduje, że tegoroczne wpływy z VAT wyniosą 170 mld zł. Przed nowelizacją założono 196,5 mld zł. Jak wynika z tzw. sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu państwa, dochody z VAT po październiku przekroczyły 150 mld zł.