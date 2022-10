Resort finansów planuje tylko jedną emisję obligacji w listopadzie

Z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że sytuacja budżetu jest na tyle dobra, że na listopad zaplanowano tylko jedną emisje obligacji o wartości 3-6 miliardów złotych.

Nie jest tajemnicą, że dzięki wysokiej inflacji, która zgodnie ze wstępnym odczytem Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w październiku 2022 roku 17,9 procent, wpływy do budżetu są dużo wyższe niż zaplanowano. Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że stan środków na rachunkach budżetowych na koniec października w walutach i polskim złotym wynosił około 123 miliardy złotych.

To oznacza, że w kolejnych miesiącach potrzeby pożyczkowe będzie niższe od wcześniej zakładanych.

W związku z tym na 23 listopada 2022 roku zaplanowano tylko jeden przetarg obligacji o wartości od 3 do 6 miliardów złotych. Natomiast 3 listopada przeprowadzony zostanie przetarg zamiany pięciu serii obligacji dla dotychczasowych ich posiadaczy.

Na koniec tego miesiąca zadłużenie państwa wyrażone w Skarbowych Papierach Wartościowych (SPW) wynosiło 850,6miliarda złotych, co oznacza spadek miesiąc do miesiąca o 6,4 miliarda złotych. Zagraniczne podmioty finansowe były posiadaczami papierów o wartości 148,7 miliarda złotych, co daje wzrost o 4,1 miliarda złotych wobec września tego roku.

