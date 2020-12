Resort finansów pozytywnie o propozycję KNF w sprawie kredytów frankowych

Ministerstwo Finansów pozytywnie ocenia propozycję KNF ws. kredytów w CHF, która miałby opierać się na samoregulacji sektora bankowego - poinformowało biuro prasowe resortu finansów. Propozycja KNF nie była wypracowywana wspólnie z MF.

"Propozycja UKNF nie wpłynęła do Ministerstwa Finansów i tym samym nie była wypracowywana wspólnie z MF. Z informacji prasowych wynika, że propozycja ta ma opierać się na samoregulacji sektora bankowego w odniesieniu do kwestii kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych. MF pozytywnie ocenia działania samoregulacyjne, które mogłoby z jednej strony być korzystne zarówno z punktu widzenia kredytobiorcy, jak również kredytodawcy" - napisał MF.



Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował we wtorek bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód w sprawie kredytów frankowych. Nadzorca chce, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Jastrzębski ocenił, że nadszedł moment, by sektor bankowy ostatecznie zmierzył i uporał się z problemem kredytów we frankach szwajcarskich.

Jego zdaniem, rozwiązanie, które zostanie wypracowane musi uwzględniać także interesy klientów, którzy w analogicznym czasie co kredytobiorcy frankowi zaciągali kredyty w złotych.

Jako najbardziej spójne i mające szanse powodzenia ocenił rozwiązanie, w którym klienci banków zaczęliby się rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanym według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej wtedy marżę.

Przewodniczący poinformował, że KNF rozpoczął rozmowy w tej sprawie z UOKiK, by zapewnić ochronę praw konsumentów oraz stabilność i trwałość porozumień, które były zawierane pomiędzy bankami a klientami.