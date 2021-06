Resort finansów uruchamia Monitor Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Ministerstwo Finansów (MF) uruchamia Monitor Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), który umożliwi wszystkim zainteresowanym śledzenie na bieżąco postępów w realizacji Strategii - poinformował w czwartek PAP resort finansów.

Monitor podzielony jest na dziesięć obszarów tematycznych: Organizacja SRRK, Działania Międzynarodowe, Wzmocnienie Jakości oraz Skuteczności Regulacji i Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Ład Korporacyjny i Transparentność Rynku, Rozbudowa Oferty Produktów i Usług Inwestycyjnych, Edukacja Finansowa, Innowacje i FinTech, Inwestorzy, Emitenci, Zrównoważone Finanse.

W każdym z obszarów MF będzie regularnie informować o realizacji poszczególnych działań przewidzianych w SRRK, na każdym etapie. Pojawią się informacje o projektach legislacyjnych, spotkaniach grup roboczych i innych działaniach, m. in. konferencjach i spotkaniach z interesariuszami.

Jak informuje ministerstwo, w monitorze będą dostępne informacje o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Finansów oraz inne instytucje zaangażowane w realizację SRRK, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

"Od kilku miesięcy intensywnie pracujemy nad realizacją Strategii - spotykamy się z uczestnikami rynku i przygotowujemy projekty przepisów. Niedawno opublikowaliśmy projekt regulacji crowdfundingu, a w przyszłym tygodniu, podczas spotkania grupy roboczej, przedstawimy propozycje zmian do regulacji funduszy inwestycyjnych, które mają usprawnić funkcjonowania na polskim rynku funduszy ETF" - mówi pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.

"Chcemy być transparentni i regularnie informować rynek o podejmowanych przez nas działaniach. Monitor SRRK umożliwi wszystkim zainteresowanym śledzenie ich na bieżąco" - dodaje pełnomocniczka.

Monitor jest publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/monitor-srrk.

SRRK została przyjęta przez rząd 1 października 2019 r. Wskazano w niej na potrzebę zapewnienia dodatkowego, obok sektora bankowego, źródła finansowania dla polskich przedsiębiorstw, szczególnie MŚP. Głównym zadaniem pełnomocnika jest realizacja 90 postulatów przewidzianych w SRRK, co ma zapewnić większą popularność rynku kapitałowego i sprawić, że będzie on postrzegany jako miejsce do lokowania oszczędności.

