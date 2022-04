Resort finansów wciąż czeka na szefa. Jest nowa poważna kadydatka

Od ponad dwóch miesięcy pozostaje nieobsadzone w rządzie stanowisko szefa resortu finansów. Były minister Tadeusz Kościński odszedł z rządu na fali krytyki wynikającej z założeń Polskiego Ładu. Czy na tym stanowisku zastąpi go, w niedługim czasie, dotychczasowa prezes banku BGK Beata Daszyńska-Muzyczka?

Na początku lutego tego roku premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nowy minister finansów zostanie powołany w stosownym momencie i będzie to szybko.

Na giełdzie nazwisk nadal są dwie kobiety: prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka i prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Nowy szef resortu finansów będzie musiał się zmierzyć z wysoką inflacją i pilną nowelizacją budżetu państwa.



Napięcia wywołane przez wprowadzenie do systemu podatkowego w 2022 roku zapisów wynikających z Polskiego Ładu spowodowały powszechną falę krytyki, która kierowana była pod adresem resortu finansów. W momencie, kiedy premier ogłosił, że wprowadzone zostaną korekty i specjalny zespół przygotuje nowelizację ustaw podatkowych, które w ciągu kilku tygodni wejdą w życie, stało się jasne, że winę za zaistniałą sytuację musi wziąć na siebie minister finansów Tadeusz Kościński. Po spotkaniu najważniejszych polityków koalicji rządowej było już przesądzone, że dymisja jest kwestią godzin.

Tadeusz Kościński 7 lutego tego roku, we wczesnych godzinach popołudniowych, złożył dymisję z zajmowanego stanowiska, a dwa dni później, czyli 9 lutego prezydent Andrzej Duda wręczył mu akt odwołania ze stanowiska ministerialnego.

Tadeusz Kościński miał za sobą długą drogę bankowca i urzędnika państwowego. Kolejno od 2015 roku pełnił funkcje podsekretarza stanu w resortach rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii, oraz resorcie finansów. W latach 2019-2022 był szefem tego ostatniego. Skutecznie ograniczył deficyt finansów publicznych, z powodzeniem plasował polski dług na międzynarodowych rynkach finansowych, sprawnie zarządzał budżetem i znacząco ograniczył szarą strefę w gospodarce. Jednak w obliczu zmasowanej krytyki w stosunku do rozwiązań podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie musiał się poddać i odejść z zajmowanego stanowiska. Wraz z nim resort opuścili także wiceminister Jan Sarnowski i dyrektor generalna ministerstwa Renata Oszast.

Niemal natychmiast ruszyła fala spekulacji, kto potencjalnie mógłby objąć niezwykle ważne stanowisko w rządzie. Jako kandydatów wymieniano trzech mężczyzn i dwie kobiety. W grze na początku lutego tego roku był wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, Piotr Nowak, były minister rozwoju i wreszcie Artur Soboń. Kiedy prześledzimy losy tych kandydatur, to łatwo sobie odpowiemy na pytanie, dlaczego wypadły z gry o to stanowisko.

Wicepremier Kowalczyk od chwili wybuchu konfliktu Rosja-Ukraina skupia się na polityce rolnej, a zwłaszcza na bezpieczeństwie żywnościowym Polski, minister Nowak stracił stanowisko rządowe i automatycznie wypisał się z gry. Artur Soboń został od końca stycznia 2022 sekretarzem stanu odpowiedzialnym za naprawę Polskiego Ładu. W momencie obejmowania tej funkcji powiedział, że ma przed sobą co najmniej pół roku ciężkiej pracy i można powiedzieć, iż nadal dzielnie pracuje.

Kandydaci na szefa resortu finansów na trudne czasy

Coraz więcej pojawia się za to sygnałów, że pierwszy raz w historii polskimi finansami zarządzać będzie teraz kobieta. Dwie, a w zasadzie trzy kandydatury pań pojawiały się na personalnej giełdzie; to minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, prezes ZUS Gertruda Uścińska i prezes Banku BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Także w tym przypadku samo życie okazało się najlepszym weryfikatorem tych doniesień.

Minister Maląg w obliczu napływu ponad 2 milionów ukraińskich uchodźców ma ogromny zakres obowiązków i trudno sobie wyobrazić, aby w tej chwili zmieniała ministerstwo. Prezes Uścińska, pomimo ponawiania propozycji, nie chce zostawiać ZUS-u, tłumacząc, że zwłaszcza teraz jest bardzo dużo nowych wyzwań w ubezpieczeniach społecznych. Czyli w grze pozostaje prezes Daszyńska-Muzyczka.

W biurze prasowym Banku Gospodarstwa Krajowego powiedziano nam, że - owszem - plotki o tym, że prezes Daszyńska-Muzyczka może zostać nowym ministrem finansów są kolportowane, ale nikt nie zamierza takich pogłosek komentować.

Przedstawiciele klubów opozycyjnych w sejmie przekazali informacje o tym, iż w tak zwanych kuluarach parlamentu ze strony większości rządowej nie padają żadne nazwiska odnośnie następcy ministra Kościńskiego. Niezbyt udane próby powołania nowych członków RPP z ramienia Sejmu pokazują, że nie jest łatwo znaleźć dobrą, akceptowalną przez wszystkich kandydaturę. Być może także obsada sternika publicznych pieniędzy jest częścią większej układanki politycznej.

Człowiek premiera

Mateusz Morawiecki jest aktualnie wypełniającym obowiązki ministra finansów i wydaje się, że mógłby dobrze i bezkonfliktowo współpracować z Beatą Daszyńską-Muzyczką. Wszak znają się ze wspólnej pracy w Banku Zachodnim WBK. Gdy premier był prezesem tej instytucji finansowej, obecna pani prezes pracowała w tym banku od 1994 do 2016 roku. W 2016 premier Beata Szydło powołała ją na stanowisko prezesa państwowego banku BGK.

Współpraca rządu i BGK w okresie pandemii i kolejnych tarcz antycovidowych układała się wzorowo i to właśnie dzięki niej wspólnie z PFR udało się uniknąć w Polsce fali bankructw i niekontrolowanego wzrostu bezrobocia. Beata Daszyńska-Muzyczka sprawnie zarządza publicznymi środkami, realizuje strategię zaangażowania się w projekty biznesowe Trójmorza. W ostatnich miesiącach przygotowana została przez bank oferta dla współfinansowania inwestycji samorządów, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem.

Nasi rozmówcy z różnych instytucji finansowych, ale także ekonomiści proszący o zachowanie anonimowości zgodnie stwierdzają, że nadszedł najwyższy czas, żeby desygnować kompetentną osobę na stanowisko ministerialne. Sytuacja makroekonomiczna w ciągu ostatnich dwóch miesięcy radykalnie się zmieniła. Wskaźnik rocznej inflacji w marcu, na poziomie 11 procent, zaskoczył wszystkich. Kolejne podwyżki stóp procentowych wpływają na nastroje konsumentów i wzrost gospodarczy w tym roku.

Już teraz wiadomo, że w trybie pilnym należy przygotować nowelizację budżetu państwa. Deficyt założony na ten rok to 29,9 miliarda złotych, ale przy tym ogromie wydatków ponoszonych każdego dnia na pomoc i opiekę nad uchodźcami jest niemożliwy do utrzymania. W ciągu najbliższych tygodni w Sejmie powinno rozpocząć się procedowanie zmian. Wiele instytucji wyczerpało już wszystkie dostępne rezerwy na ten rok z racji zaangażowania się w pomoc dla Ukrainy.

Ktoś musi przygotować nowelizację budżetu na 2022 rok

Nowy minister finansów powinien dokonać nowego otwarcia. Oszacować wydatki państwa, poza tym warto po pierwszym kwartale tego roku ocenić wpływ inflacji na gospodarkę. Warto przypomnieć, że w ustawie budżetowej przyjęto na 2022 rok wskaźnik inflacji 3,3 proc., podczas gdy Narodowy Bank Polski w ostatniej projekcji podał, że średniorocznie możemy mieć nawet 10-procentową inflację. Zadaniem do wykonania będzie przygotowanie sprzedaży polskiego długu na rynkach międzynarodowych. Inwestorzy chcą bowiem wiedzieć, kto i według jakich standardów administruje państwową kasą.

Minister finansów na trudne czasy to wyzwanie, które jest pilnie do podjęcia. Czy dbałość o nasz budżet oraz roztropność w prowadzeniu polityki finansowej państwa trafią w ręce Beaty Daszyńskiej-Muzyczki? Dotychczasowe dokonania w pełni ją predestynują do objęcia tego stanowiska.

