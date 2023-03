Resort funduszy uruchomił 11 konkursów na inwestycje z KPO

Uruchomiliśmy już 11 konkursów na inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i ruszamy z kolejnymi - poinformowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Do tej pory na prefinansowanie tych przedsięwzięć PFR wypłacił ok. 462 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wprawdzie do tej pory Polska nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o płatność z KPO do Komisji Europejskiej, ale podpisywane są umowy z poszczególnymi ministerstwami i uruchamiane są konkursy na inwestycje uwzględnione w KPO - powiedziała wiceminister.

Środki nie wpływają, ale m.in dzięki prefinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomiono już 11 konkursów na inwestycje, a w tym roku ruszy ich jeszcze kilkanaście - dodała Jarosińska-Jedynak.

Przypomniała, że wartość pierwszego wniosku o płatność to 4 mld 200 mln euro, a do jego wysłania brakuje spełnienia jeszcze trzech kamieni milowych. Dwa z nich dotyczą ustawy o Sądzie Najwyższym, a trzeci dotyczy ustawy wiatrakowej.

Dzięki prefinansowaniu z PFR uruchomiono 11 konkursów na inwestycje z KPO

Wiceminister, podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych, przedstawiła informację na temat wdrażania i kontraktacji Krajowego Planu Odbudowy w Polsce. Mówiła, że wprawdzie do tej pory Polska nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o płatność z KPO do Komisji Europejskiej, ale podpisywane są umowy z poszczególnymi ministerstwami i uruchamiane są konkursy na inwestycje uwzględnione w KPO.

"Środki nie wpływają, ale m.in dzięki prefinansowaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomiono już 11 konkursów na inwestycje, a w tym roku ruszy ich jeszcze kilkanaście " - powiedziała. Dodała, że za rozpisanie konkursów i wybór inwestycji odpowiadają szefowie poszczególnych resortów.

Przypomniała, że wartość pierwszego wniosku o płatność to 4 mld 200 mln euro, a do jego wysłania brakuje spełnienia jeszcze trzech kamieni milowych. Dwa z nich - jak mówiła - dotyczą ustawy o Sądzie Najwyższym (9 lutego br. ustawę prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego), natomiast trzeci kamień dotyczy ustawy wiatrakowej, która jest jeszcze w trakcie procesu legislacyjnego.

Jarosińska-Jedynak poinformowała, że obecnie resort pracuje nad przygotowaniem kolejnych dwóch wniosków o płatność z KPO i wysłaniu ich razem w pakiecie. Jak oznajmiła wartość drugiego wniosku to 4 mld 550 mln euro, natomiast trzeciego - ok. 3 mld euro. "Planujemy wysłanie ich jeszcze w tym roku, ale wiele zależy od terminu złożenia pierwszego wniosku" - wyjaśniła. W sumie - jak dodała - wartość płatności z trzech wniosków to ponad 11 mld 750 mln euro.

PFR wypłacił na prefinansowanie inwestycji z KPO ponad 461 mln zł

Uczestniczący w posiedzeniu podkomisji Sebastian Sobieraj z PFR powiedział, że do tej pory Fundusz na prefinansowanie inwestycji z KPO wypłacił 461 mln 428 tys. zł. Marcowa transza wyniesie 412 mln 589 tys. zł, natomiast w kwietniu i maju ma to być 1 mld 282 mln zł. Wskazał, że źródłem prefinansowania są zwroty od firm z tarcz finansowych udzielonych w ramach wsparcia podczas pandemii COVID. W sumie do końca sierpnia - jak szacuje Sobieraj - przedsiębiorstwa zwrócą ok. 24 mld zł. Dodał, że jeśli środki z KPO nie zostaną uruchomione, niewykluczone będa emisje akcji PFR.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

TSUE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego postanowienia w końcu października zeszłego roku TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl