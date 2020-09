Resort klimatu chce usprawnić rozpatrywanie wniosków m.in. w programie "Czyste powietrze"

Do opiniowania trafiło rozporządzenie ministra klimatu, które określa wzór żądania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny oraz wzoru tego zaświadczenia. Ma to przyspieszyć rozpatrywanie wniosków m.in. w "Czystym powietrzu".

Zgodnie z zamieszczonym na stronach RCL projektem rozporządzenia miałoby ono wejść w życie 1 października br.

Na projekt składają się m.in. dwa załączniki, w których określono wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

Wzór żądania wydania zaświadczenia określa niezbędne informacje i dane, jakie wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w gminie chcąc ubiegać się o środki z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Drugi wzór dokumentu ma ułatwić szybkie wydawanie przez upoważnione organy zaświadczeń dla osób fizycznych. Będzie on analogiczny do przyznawanych przez gminy jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka czyli tzw. becikowego.

Według MK nowe wzory formularzy mają przyspieszyć ocenę składanych wniosków do Narodowego bądź wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Chodzi szczególnie o program "Czyste powietrze".

"Obecnie we wnioskach o dofinansowanie składanych przez osoby fizyczne do NFOŚiGW lub WFOŚiGW, w których konieczne jest przedstawianie wysokości dochodu, pojawia się wiele błędów wynikających przede wszystkim ze skomplikowanej metodyki liczenia dochodu, co wydłuża znacząco proces oceny samych wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego +Czyste powietrze+" - zauważyli autorzy projektu w ocenie skutków regulacji.

Resort przypomniał w uzasadnieniu, że pokrycie kosztów obsługi przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, które znalazły się w projekcie, reguluje projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Środki na to zadanie mają być przekazywane za pośrednictwem funduszy wojewódzkich.

"Szacuje się, że w ramach współpracy, gminy podejmą działania przy 100 tys. wniosków rocznie, a koszty, jakie poniosą przy tych zadaniach w przeliczeniu na jeden wniosek, to 100 zł. Szacunki te wynikają z dotychczasowego wdrażania rządowego programu priorytetowego +Czyste powietrze+ oraz współpracy z gminami w tym zakresie, a także zmianami w programie, które mają na celu zwiększenie skali wdrażania programu" - wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Resort szacuje, że NFOŚiGW na obsługę wniosków przez gminy będzie przekazywał im 10 mln zł rocznie.