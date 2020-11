Resort klimatu i środowiska: jeszcze w tym roku zainicjujemy plan dla Puszczy Białowieskiej

Jeszcze w tym roku zainicjowany zostanie wymagany przez UNESCO plan dla Puszczy Białowieskiej - zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Opracowanie planu jest konieczne, ponieważ puszcza jest na liście Światowego Dziedzictwa.

Wiceminister, który w środę brał udział w posiedzeniu sejmowej komisji środowiska podkreślił, że jedną z jego pierwszych decyzji jako sekretarza stanu było to, by zainicjować opracowywanie planu dla Puszczy Białowieskiej. "Takie zobowiązanie mamy i wynika z dokumentów" - przypomniał.

Chodzi o opracowanie zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską jako Obiektem Światowego Dziedzictwa. Taki dokument wymagany jest przez UNESCO. Polska strona zobowiązała się do jego stworzenia, choć powinien on powstać kilka lat temu. Od 2014 r. cała Puszcza jest na liście Światowego Dziedzictwa.

Siarka dodał, że zespół ekspercki dokonał "całego przeglądu tego problemu z Puszczą Białowieską, zostały wypracowane pewne konkluzje, które pokazują, w jaki sposób powinniśmy postępować jako Polska i jakie decyzje powinny być podjęte".

W maju 2018 r. ówczesny resort środowiska informował, że minister Henryk Kowalczyk powołał taki zespół, a jego zadaniem miało być znalezienie kompromisu i rekomendacji dot. sposobu ochrony Puszczy Białowieskiej.

Wiceminister poinformował, że jeszcze w tym roku "chcemy oficjalnie zainicjować opracowanie planu dla Puszczy, abyśmy dotrzymali tego terminu, który jest zapisany". Przyznał jednak, że będzie to bardzo trudne ze względu na "wieloaspektowość tego problemu". Dodał, że plan będzie przedstawiony do zaopiniowania przez UNESCO, a następnie przyjęty.

W lutym 2018 roku w rozmowie z PAP dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny informował, że taki plan ma powstać do 2021 r. "Zgodnie z rekomendacjami UNESCO oraz Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), wspólnie z Białorusią musimy przygotować zintegrowany plan zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO. Ma on powstać najpóźniej do 2021 roku" - mówił.

Siarka dodał, że przygotowanie planu jest skomplikowane, bo wymagać on będzie też m.in. przygotowania odpowiednich dokumentów dla trzech puszczańskich nadleśnictw (Browsk, Hajnówka i Białowieża), lokalnej jednostki wojskowej, a także planu przeciwpożarowego dla Puszczy.

Konflikt o sposób ochrony Puszczy Białowieskiej trwa od lat, a zaostrzył się szczególnie w 2016 roku po zaakceptowaniu przez resort środowiska aneksu dla planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża zwiększającego cięcia. Według ministerstwa miał on przeciwdziałać gradacji kornika drukarza w Puszczy.

Sprawa znalazła swój finał przed TSUE. Swój niepokój co do większych cięć wyraziła również IUCN agenda działająca przy UNESCO. W 2018 r. zagrożono, że w związku z większymi cieciami Puszcza może zostać wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Rok później zdecydowano jednak, że Puszcza Białowieska nie trafi na tą listę. Resort ostatecznie wycofał się z większych cieć, po niekorzystnym dla Polski wyroku TSUE. Organizacje ekologiczne przekonywały, że nie wspinanie Puszczy na listę w zagrożeniu wynikało głównie z tego powodu.

Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa "Bialowieza Forest" obejmuje ok. 141 tys. ha, całkowita powierzchnia (ze strefą buforową) wynosi ponad 308 tys. ha.