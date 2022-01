Resort klimatu określił wzór nalepki dla samochodów mogących wjechać do strefy czystego transportu

Resort klimatu i środowiska zaproponował wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Ma ona mieć 10 na 5 cm i być naklejana w lewym dolnym rogu przedniej szyby. Zgodnie z przepisami maksymalna opłata za wydanie takiej nalepki wyniesie 5 zł.

W czwartek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

"Oznakowania pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu powinny być łatwo dostępne dla ich posiadaczy, jednolite oraz niedrogie. Samo oznakowanie powinno być proste i czytelne dla każdego, bez konieczności sięgania do dodatkowej dokumentacji" - podkreślono w ocenie skutków regulacji projektu.

Zgodnie z obowiązująca ustawa o elektromobilności gminy są upoważnione do tworzenia stref czystego transportu na swoim terenie. Do tej pory jednak żadna z takich stref nie powstała.

"Określenie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu jest niezbędne w celu ich efektywnego wdrożenia. Wskazać należy, że wprowadzane rozporządzenie nie wpłynie na samą możliwość tworzenia stref czystego transportu, która już istnieje, ale umożliwi oznakowanie pojazdów uprawionych do wjazdu do nich. Rozporządzenie wpłynie na gminy, które chcą wprowadzić strefy czystego transportu. Stworzenie wzoru pozwoli im na przygotowanie nalepek przed wprowadzeniem stref czystego transportu. Należy podnieść, że umożliwienie oznakowania samochodów, w celu ich wjazdu do stref czystego transportu, jest niezbędne do prawidłowego wykonania ustawy" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z załącznikiem dołączonym do projektu nalepka ma być zielona, o szerokości 10 cm i wysokości 5 cm. Na górze nalepki widnieć ma nazwa gminy, w środku napis "Strefa czystego transportu", a na dole - numer rejestracyjny pojazdu. Na być ona naklejana w lewym dolnym rogu przedniej szyby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o elektromobilności maksymalny koszt za wydanie takiej nalepki do 5 zł.

