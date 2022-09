Resort klimatu: Polska i Czechy przekażą KE list poparcia dla gazociągu Stork II

Polska i Czechy w najbliższych dniach oficjalnie przekażą najwyższym przedstawicielom Komisji Europejskiej wspólny list poparcia dla budowy gazociągu Stork II i terminala FSRU w Gdańsku - podało w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ministrowie odpowiedzialni za kwestie energii Polski i Czech oraz operatorzy systemów przesyłowych - Gaz-System po stronie polskiej oraz Net4Gas po stronie Republiki Czeskiej - wyrażają wspólne poparcie dla realizacji projektu nowego gazociągu łączącego oba kraje oraz budowy terminalu regazyfikacyjnego LNG typu FSRU w Gdańsku - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w komunikacie.

Jak zaznaczono, gazociąg Stork II mógłby osiągnąć przepustowość ok. 1 mld m sześc. gazu rocznie w obu kierunkach, z możliwością zwiększenia przepustowości w przypadku zainteresowania rynkowego, natomiast zakładana przepustowość terminalu FSRU wynosi ponad 6 mld m sześc. rocznie. Realizacja obu projektów umożliwi czeskim podmiotom nabywanie i sprowadzanie gazu z Polski - podkreśliło ministerstwo.

"Realizacja obu projektów, zarówno Stork II, jak i terminalu FSRU w Gdańsku przyczyni się do dalszego zwiększania dywersyfikacji dostaw, konkurencyjności i integracji rynków. Realizację obu tych projektów uznajemy za szczególnie istotną. Cieszymy się, że nasi partnerzy z Czech w podobny sposób jak my postrzegają warunki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie" - powiedziała minister klimatu Anna Moskwa, cytowana w komunikacie resortu.

"Podejmujemy zatem wspólnie działania perspektywiczne i korzystne zarówno dla biznesu jak i obywateli. Nasze działania są realnym i konkretnym wkładem w bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej" - dodała minister.

Polski i czeski systemy gazowe są połączone interkonektorem w okolicach Cieszyna. Połączenie to może przesyłać wolumeny rzędu 0,5 mld m sześc. gazu rocznie.

Projekt Stork II od października 2013 r. do listopada 2017 r. był wpisany na tzw. listę PCI - projektów wspólnego zainteresowania. W 2015 r. Gaz-System rozpoczął projektowanie interkonektora łączącego Kędzierzyn-Koźle z Libhost w Czechach. Po stronie polskiej miało powstać 55 km, a po stronie czeskiej 52 km gazociągu. Prace projektowe zostały dofinansowane kwotą 1,5 mln euro z UE, natomiast na prace budowlane w lipcu 2015 r. KE przyznała 62,6 mln euro.

Pod koniec 2017 r. Gaz-System deklarował jeszcze gotowość do rozpoczęcia projektowania drugiego połączenia gazowego z Czechami, ale czekał na podobną gotowość ze strony czeskiego prywatnego operatora przesyłowego Net4Gas.

Rok wcześniej, pod koniec 2016 r. PGNiG ujawniło, że strona polska otrzymała prośbę, by Stork II miał wyłączony rewers z północy na południe, co oznaczałoby, że cała zdolność przesyłowa tego połączenia służyłaby wyłącznie do tłoczenia gazu do Polski.

W perspektywie 2027/2028 r. Gaz-System planuje uruchomić w Gdańsku pływający terminal LNG typu FSRU o zdolnościach regazyfikacyjnych rzędu 6,1 mld m sześc. rocznie. W kwietniu 2022 r. zakończyła się I faza procedury Open Season, która potwierdziła zainteresowanie uczestników rynku mocami regazyfikacyjnymi w rejonie Gdańska. W sierpniu 2022 r. operator dostał pozwolenie na budowę gazociągu Kolnik-Gdańsk - jednego z trzech odcinków gazociągów lądowych, wchodzących w skład projektu pływającego terminala. Będzie miał długość ok. 35 km. W fazie projektowania są gazociągi Gardeja - Kolnik i Gustorzyn - Gardeja.

26 lipca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie budowy w porcie w Gdańsku m.in. falochronu i toru wodnego na potrzeby FSRU. Przyjęty uchwałą program wieloletni pod nazwą "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk" zakłada m.in. budowę falochronu osłonowego o długości około 1000 m i obiektów towarzyszących. Przewidywany koszt dla z budżetu państwa to ponad 800 mln zł.

