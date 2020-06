Resort klimatu: wkrótce warsztaty online dla młodzieży ws. walki z suszą

17 czerwca, gdy obchodzony jest Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą, resort klimatu zorganizuje warsztaty on-line dla młodzieży, w których weźmie udział m.in. minister klimatu Michał Kurytka - podało MK w komunikacie.

Warsztaty organizowane są wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska, Fundacją BOŚ oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PGW Wody Polskie oraz Instytutu Ochrony Środowiska.

Jak dodał resort, Polska należy do krajów ubogich w wodę, co wynika m.in. z niekorzystnych zmian klimatu oraz zabetonowania polskich miast, dlatego tak ważne jest, żeby rozsądnie gospodarować wodą i zatrzymywać jak najwięcej deszczówki. Ministerstwo Klimatu przypomniało też w komunikacie o ogłoszonym programie "Moja Woda" na prowadzenie tzw. małej retencji, czyli budowy przydomowych urządzeń do zatrzymywania wody opadowej.

MK podało, że warsztaty będą kontynuacją kwietniowego wydarzenia "Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu", gdy minister Michał Kurtyka na żywo odpowiadał na pytania młodzieży, a w warsztatach w sieci wzięło udział 19 tys. uczniów.

Podczas zajęć 17 czerwca wprowadzenia naukowego do tematu dokona prof. Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki UW, a debatę ekspertów o tym, jak walczyć z suszą poprowadzi minister klimatu Michał Kurtyka.

Według zapowiedzi MK, każdy uczestnik będzie mógł także sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym interaktywnym quizie klimatycznym. Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy 17 czerwca o godz. 11:00 wejść na stronę www.dzienwmk.pl i postępować zgodnie z instrukcją.