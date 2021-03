Resort klimatu zdefiniuje i określi granice ubóstwa energetycznego

W resorcie klimatu i środowiska powstał zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także instrumentów ograniczających to zjawisko - podało w poniedziałek MKiŚ.

Jak wyjaśniono w komunikacie, resortowy zespół został powołany 23 lutego 2021 r. i będzie organem opiniodawczo-doradczym Ministra Klimatu i Środowiska.

"Podejmowane prace skupią się na konstruktywnej analizie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia odbiorców wrażliwych oraz instrumentów niwelujących zjawisko ubóstwa energetycznego, potencjalnie zmniejszających wydatki gospodarstw na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Dodatkowo, określone zostaną nowe kierunki działań, mające na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego" - wylicza szef MKiŚ Michał Kurtyka.

Dodano, że prace zespołu będą miały znaczący wpływ na realizację celu, zawartego w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), dotyczącego redukcji ubóstwa energetycznego do poziomu 6 proc. do 2030 roku. Ponadto, zostaną wykorzystane przy implementacji założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 r. ws. wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Przypomniano, że dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz określenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Ministerstwo dodało, że zespół przedyskutuje również konieczność przeciwdziałania i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zespół będzie też zajmował się kwestią zapewnienia potrzeb bytowych odbiorców ubogich energetycznie w zakresie ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, zasilania urządzeń elektrycznych najbardziej efektywnymi metodami, jak i w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Pracami zespołu pokieruje wiceminister Piotr Dziadzio, a w jego skąd wejdą przedstawiciele innych resortów oraz reprezentanci administracji samorządowej. Doradcami mają być eksperci wywodzący się z instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw energetycznych.

Resort wskazał, że efektem prac zespołu będzie m.in. opracowanie propozycji założeń do zmian legislacyjnych, w tym, rekomendacji dotyczących nowych instrumentów przyczyniających się do wsparcia odbiorców energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, dotkniętych ubóstwem energetycznym.

W ubiegłym tygodniu rzecznik rządu Piotr Müller informował, że obecnie nie są prowadzone prace nad projektem rekompensat za podwyżki cen prądu. Mówił, że ma powstać dedykowany program związany z tzw. ubóstwem energetycznym. Ma być on skierowany do osób, które ze względu na ceny prądu potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego.

We wrześniu 2020 r. wicepremier, szef MAP Jacek Sasin mówił, że zgodnie z zapowiedziami jego resort przygotował projekt ustawy wprowadzający rekompensaty za podwyżki prądu, ale dysponentem tego projektu jest obecnie Ministerstwo Klimatu. Jak zaznaczył, rekompensaty będą wtedy, kiedy zdecyduje o tym rząd.

W połowie stycznia minister klimatu i środowiska Michała Kurtyka poinformował, że w pierwszej połowie 2021 r. mają być gotowe rozwiązania ustawowe dotyczące rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej.

"Przygotowujemy projekt ustawy, który wesprze odbiorców wrażliwych. Odbiorcy wrażliwi to są tacy, u których udział kosztów energii w rachunkach gospodarstwa domowego, czyli w dochodzie rozporządzalnym jest znaczący. Przyjmujemy, że jest to około 10 proc. Jeżeli 10 proc. naszych dochodów płacimy, to wtedy podpadamy pod taką definicję odbiorcy wrażliwego" - mówił wówczas Kurtyka.