Resort nauki: przedłużone legitymacje podstawą do wypłat kredytu studenckiego

Legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego - wyjaśniło w poniedziałek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czwartek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał zmiany w rozporządzeniach w sprawie studiów oraz w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Rozporządzenia te zakładają, że legitymacje studenckie oraz legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w marcu tego roku (a których ważność nie została dotychczas potwierdzona), zachowują ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności.

W związku z tą zmianą resort nauki poinformował w poniedziałek na swoich stronach, że "legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego".

MNiSW przypomniało, że kredytobiorca musi powiadomić niezwłocznie bank, jeśli został: skreślony z listy studentów lub doktorantów; dostał urlop od zajęć w uczelni lub ma w studiach przerwę zgodną z regulaminem studiów; został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta; albo jeśli ukończył studia.

Zmiany przepisów dotyczące legitymacji mają związek ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. Zgodnie z decyzją ministra nauki, od 12 do 25 marca zawieszone są zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych. Chodzi o to, jak wyjaśnia resort nauki, aby studenci nie gromadzili się w kolejkach do dziekanatów.

Na uczelniach zawieszone zostanie kształcenie na uczelniach na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także w szkołach doktorskich oraz zajęcia na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach. Nie oznacza to jednak zamknięcia uczelni. Naukowcy mają możliwość prowadzenia działalności naukowej. Działać ma też administracja uczelni.