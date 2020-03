Resort nauki zachęca uczelnie, by rozważyły ograniczenie pracy swojej kadry

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 resort nauki rekomendował w poniedziałek uczelniom, by rozważyły ograniczenia pracy swoich pracowników, w tym także tych, którzy nie są nauczycielami akademickimi.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w poniedziałek zwróciło się na swojej stronie do władz uczelni "o wprowadzenie takiego sposobu organizacji pracy, który w możliwie największym stopniu chronić będzie wszystkich członków wspólnoty akademickiej".

Resort rekomenduje w szczególności, aby uczelnie rozważyły stosowanie pracy zdalnej w połączeniu z systemem dyżurów na tych stanowiskach, na których praca zdalna nie może być wykonywana.

MNiSW zaleca też ograniczenie dostępu do terenu uczelni (w szczególności budynków i pomieszczeń) również dla studentów i doktorantów - szczególnie, jeśli możliwe jest zdalne załatwienie doraźnej sprawy.

Poza tym zalecana jest komunikacja drogą elektroniczną i czasowe uelastycznienie procedur wewnętrznych. Uczelnie powinny też ograniczyć przyjmowanie dokumentacji papierowej do minimum i wyznaczyć na to określone miejsca w uczelniach.

Resort nauki rekomenduje również wydłużenie terminów na składanie wniosków i rozpatrywanie spraw studentów, doktorantów i pracowników, w tym spraw socjalnych.

Ministerstwo informuje, że wprowadziło już u siebie wszystkie z rekomendowanych powyżej rozwiązań. "Będziemy informować o przesunięciu terminów między innymi na wprowadzanie danych do systemu POL-on. Zapewniamy o elastyczności w podejściu do terminów przyjmowania wniosków kierowanych do Ministra" - zapewniają przedstawiciele resortu.

Resort nauki zawiadamia, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wystąpiło do wszystkich instytucji z prośbą o wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetu państwa oraz o elastyczne podejście do innych terminów oraz ewentualnych problemów w realizacji projektów w związku z COVID-19.

"Kierujemy do społeczności akademickiej komunikaty i rekomendacje, nie możemy jednak za rektorów podejmować decyzji. Zalecamy rozwagę w połączeniu z elastycznością działania oraz bezwzględnym przestrzeganiem przepisów wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego wprowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej" - zaznacza ministerstwo.

I podkreśla konieczność troski o bezpieczeństwo wszystkich osób funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że podjęło prace nad uregulowaniem powyższych kwestii w formie rozporządzenia.