Resort podał, kogo będzie dotyczyć kwota wolna w wysokości 30 tys. zł

Kwota wolna w wysokości 30 tys. zł dotyczyć będzie wszystkich podatników, jej wysokość nie będzie spadać wraz z rosnącym dochodem - zapewnił w poniedziałek wiceminister finansów Jan Sarnowski. Zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku.

Przedstawiciele resoru finansów w poniedziałek brali udział w spotkaniu prasowym dotyczącym rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Byli pytani m.in. o zapowiedź zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie.

"Kwota wolna w wysokości 30 tys zł dotyczyć będzie wszystkich podatników, także jej wysokość nie będzie spadać wraz z rosnącym dochodem" - zapewnił wiceminister Sarnowski.

Dodał, że w przypadku ryczałtowych rozliczeń, mają zostać przyjęte specjalne regulacje, które uwzględnią status poszczególnych podatników rozliczających się w ten sposób.

"Konkretne propozycje zaprezentujemy w perspektywie połowy roku, kiedy będziemy mieli gotową treść przepisów. Nam również zależy na tym, aby zachować uproszczone zasady rozliczania dla tych podmiotów i żeby te zmiany były dla nich jak najmniej odczuwalne" - powiedział wiceminister.

Sarnowski pytany o sytuacje kiedy osiąga się zerowy dochód poinformował, że resort rozważa, czy nie należy wprowadzić stawki minimalnej składki. "Wychodzimy z założenia, że w naturalny sposób przedsiębiorcy inwestują, ponoszą koszty i w sytuacji kiedy ich działalność przynosi straty, to też trudno wymagać od nich, aby opłacali składkę w jakiejś znacznej wysokości" - wskazał.

Wiceszef MF dodał, że szczegóły m.in. w tej sprawie zostaną przedstawione w kolejnych tygodniach.

"Zależy nam na tym, żeby przepisy zostały przeprocedowane przez Sejm i podpisane przez prezydenta do końca listopada tego roku, żeby weszły w życie od pierwszego stycznia, żeby pierwszym rokiem rozliczeń na nowych zasadach był rok 2022" - powiedział Sarnowski.



Sarnowski wyjaśnił, że proces legislacyjny tych projektów został zaplanowany w taki sposób aby obecnie powoli zamykać etap koncepcyjny.



"Teraz Ministerstwo Finansów zajmie się przelaniem pewnych założeń, pewnych słupów milowych określonych na poziomie politycznym, na język przepisów. Chcemy zakończyć tę pracę w perspektywie końca czerwca tak, żeby proces legislacyjny na poziomie rządowym rozpoczął się w lipcu i żeby wczesną jesienią te projekty mogły trafić do parlamentu" - powiedział Sarnowski.



Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

