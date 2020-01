Resort rodziny przygotował wzór deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS

Resort rodziny przygotował wzór deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt rozporządzenia określającego wzór deklaracji został skierowany do konsultacji publicznych.

W Sejmie obecnie trwają prace nad ustawą dotyczącą przeniesienia środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Ok. 162 mld zł środków zgromadzonych przez członków OFE ma być przekazanych automatycznie na IKE, chyba że uczestnik OFE złoży deklarację, że chce by, jego środki trafiły do ZUS.

Zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej jest aktem wykonawczym do ustawy i określa wzór tej deklaracji. Członek OFE będzie musiał podać w niej swoje dane, nazwę otwartego funduszu emerytalnego, którego jest członkiem i numer swojego rachunku w OFE. Wówczas środki zgromadzone przez niego w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Wzór deklaracji załączono do projektu rozporządzenia.

Deklaracje będzie można składać w OFE, którego jest się członkiem, od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. Jeżeli ubezpieczony nie pamięta, do którego funduszu trafiała część jego składki emerytalnej, może poprosić o informację Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, które zdecydują się na przeniesienie swoich środków z OFE do ZUS, unikną tzw. opłaty przekształceniowej. Przy wypłacie emerytury zapłacą jednak podatek.

Osoby, które chcą, żeby środki z ich rachunku OFE zostały przekazane na Indywidualne Konto Emerytalne, nie muszą robić nic. Ich środki z OFE zostaną jednak pomniejszone o 15-proc. opłatę przekształceniową (równoważną efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS).

Środki na IKE mają być prywatną własnością oszczędzającego i podlegać dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach bez dodatkowych opłat czy podatków.

Rozporządzenie skierowano do konsultacji publicznych. Ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r., czyli w tym samym terminie, kiedy ma zacząć obowiązywać ustawa dot. przeniesienia środków z OFE na IKE.