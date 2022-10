Resort rolnictwa przygotował projekt przepisów, które mają służyć realizacji Planu Strategicznego WPR

Resort rolnictwa opracował projekt ustawy, która ma służyć realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023–2027. Od wejścia w życie proponowanych przepisów zależy możliwość wypłaty od przyszłego roku m.in. płatności bezpośrednich.

Informacja o projekcie ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej została opublikowana w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Proponowana ustawa ma stworzyć podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027 i do wdrożenia reformy WPR. Dotychczasowe przepisy określające zasady przyznawania wsparcia w ramach WPR mają być uchylone. Wskazano, że nie uwzględniają one m.in. możliwości zmiany Planu Strategicznego.

Jak podkreślono, Plan Strategiczny wiąże się z zupełnie nowym podejściem do wdrażania WPR. W jednym dokumencie ujęte zostały zarówno interwencje w formie płatności bezpośrednich, interwencje sektorowe (I filar WPR), jak i interwencje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, pomoc techniczna (II filar WPR) i przejściowe wsparcie krajowe (finansowane ze środków budżetowych).

"Złożony system monitorowania i sprawozdawczości Planu Strategicznego obejmujący wiele interwencji i wielu beneficjentów sprawia, że dotychczasowe rozwiązania w obszarze cyfryzacji powinny zostać zastosowane w szerszym zakresie i powinny być ze sobą spójne" - zauważono.

Wskazano, że od wejścia w życie proponowanych przepisów zależy możliwość wypłaty od 2023 r. środków finansowych beneficjentom w formie płatności bezpośrednich, interwencji sektorowych jak i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz pomocy technicznej.

Za opracowanie projektu odpowiada wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał przyszłego roku.

31 sierpnia br. Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jest to pierwszy dokument przygotowany na podstawie zreformowanej WPR. Budżet Planu to ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośrednie.

