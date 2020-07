Resort rozwoju ostrzega : oszuści proponują "specjalne vouchery urlopowe".

Ministerstwo Rozwoju ostrzega przed oszustami proponującymi "specjalne vouchery urlopowe". Wskazuje, że prawdziwe informacje na temat bonu turystycznego dostępne na oficjalnych stronach Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej.

"W związku z sygnałami napływającymi do MR, ostrzegamy przed telefonami od nieznanych osób, które mieszkańcom Mazowsza w wieku 40-80 lat, proponują "specjalne vouchery urlopowe" - poinformował w czwartek resort.

"Rzekome oferty dotyczą tygodniowego pobytu w kurorcie, ale warunkiem przysłania vouchera jest wpłacenie na podane konto pieniędzy za dodatkowe 4 dni; 3 dni jest za darmo w ramach bonu, a za kolejne trzeba już zapłacić przelewem" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że ustawa dotycząca Polskiego Bonu Turystycznego jeszcze nie obowiązuje. Po środowym głosowaniach w Sejmie, czeka obecnie na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Resort podkreśla, że wiarygodne i prawdziwe informacje na temat bonu turystycznego znajdują się na oficjalnych stronach Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej. Zachęca też do kontaktu, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

W środę Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, skierowanym do wszystkich rodzin z dziećmi, niezależnie od tego, jakie mają zarobki, tak jak w przypadku Programu 500 plus.

Bonem o wartości 500 zł będzie można opłacić np.: pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na kolonii, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym.

Resort rozwoju szacuje, że wartość pomocy przekazanej w formie bonu turystycznego dla osób do 18 roku życia, będzie sięgać 3,5 mld zł.

Bon turystyczny nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Bonem będzie można płacić w Polsce za m.in. pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bonem będzie można też płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.