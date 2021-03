Resort rozwoju pracuje nad ułatwieniem cudzoziemcom dostępu do rynku pracy

Resort rozwoju, pracy i technologii pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które ułatwiałyby dostęp cudzoziemców do rynku pracy - poinformował w środę szef tego ministerstwa Jarosław Gowin. Według niego polska gospodarka musi szeroko otwierać się na pracowników zagranicznych.

Wicepremier pytany był podczas środowej konferencji o problem deficytu pracowników na rynku pracy.

Jarosław Gowin zauważył, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bowiem mimo pandemii i recesji, przez cały czas mamy większy problem z brakiem rąk do pracy niż z nadmiarem. To, jego zdaniem, wymaga śmiałych i wielostronnych rozwiązań, m.in. zachęcających Polaków do większej aktywności zawodowej.

"Ciągle mamy sporą część społeczeństwa, która - z wielu powodów, często dobrze uzasadnionych - jest nieaktywna zawodowo. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek przymuszać do podjęcia pracy, ale żeby stworzyć system zachęt do takiej pracy" - tłumaczył.

"Nie ulega dla mnie wątpliwości, że tak jak w poprzednich kilku latach, polska gospodarka musi szeroko otwierać się na zasilający ją strumień pracowników zagranicznych. W tej sprawie w ministerstwie rozwoju pracy i technologii pracujemy nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które ułatwiałyby dostęp cudzoziemców do rynku pracy" - poinformował.

"Bez tego rozwiązania nie da się, w perspektywie następnej dekady, utrzymać tak wysokiego tempa rozwoju Polski, jakim cieszyliśmy się przez ostatnie pięć-sześć lat" - ocenił wicepremier.

