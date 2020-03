Resort Rozwoju: prawdopodobieństwo przekroczenia przez dług 50 proc. PKB minimalne

Nawet przy scenariuszu spadku nominalnego PKB w 2020 r. prawdopodobieństwo przekroczenia przez państwowy dług publiczny bariery 50 proc. PKB wydaje się minimalne - ocenia Ministerstwo Rozwoju.

W pisemnych odpowiedziach na pytania zadane w czasie czwartkowej wideokonferencji minister rozwoju, prezesów ZUS i PFR, MR napisało, że "mając na uwadze wartość wydatków w ramach Tarczy Antykryzysowej i możliwą utratę dochodów, ale z drugiej strony finansowanie części wydatków z przesuniętych środków UE lub np. BGK, to nawet przy spadku nominalnego PKB, prawdopodobieństwo przekroczenia 50 proc. na tą chwilę wydaje się być minimalne".

Ministerstwo zauważyło, że państwowy dług publiczny na koniec 2019 r. wyniósł ok 44,5 proc. PKB. Zakładając zerowy wzrost nominalnego PKB w 2020 r. daje to ok. 120 mld zł do osiągnięcia relacji długu do PKB na poziomie 50 proc. - ocenił resort.