Resort rozwoju prognozuje dalsze wzrosty polskiego przemysłu

W listopadzie można oczekiwać przyspieszenia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do ok. 2 proc. w ujęciu rocznym - prognozuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w komentarzu do piątkowych danych GUS.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,0 proc. rdr, a wobec poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 3,2 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w październiku wzrosła rdr o 3,8 proc., a mdm wzrosła o 1,6 proc.

Analitycy MRPiT zwrócili uwagę, że wrzesień to piąty miesiąc z rzędu ze wzrostem produkcji przemysłowej, "co potwierdza tendencję - szybszego od wcześniejszych oczekiwań - odrabiania strat spowodowanych przez pandemię COVID-19".

Zwrócili uwagę, że wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 działach przemysłu (z 23 w ub. miesiącu) - największy w produkcji urządzeń elektrycznych (o 17,4 proc.). "Dynamiczne wzrosty dotyczyły produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 8,2 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 7,4 proc.), mebli (o 5,5 proc.) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 5,4 proc.)" - wskazali odnosząc się do danych GUS.

Z kolei największe spadki w ujęciu rok do roku dotyczyły produkcji maszyn i urządzeń (o 14,3 proc.), wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 10,8 proc.) oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 10,0 proc.) - dodali.

W ocenie analityków MRPiT w listopadzie można oczekiwać nieznacznego przyspieszenia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do ok. 2 proc. w ujęciu rocznym. "Wpłynie na to sektor motoryzacyjny" - wskazali. Dodali, że ze względu na "wysoką bazę, na wyniku będzie ciążyć produkcja dóbr związanych z energią oraz produkcja żywności", która może okazać się niższa, ze względu na wprowadzone obostrzenia i niższą sprzedaż.