Resort rozwoju: w lutym wskaźnik cen spowolni w relacji do stycznia

Dane bazują na koszyku inflacyjnym z roku 2018, co wskazuje na duże prawdopodobieństwo ich rewizji - wskazało Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do piątkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących styczniowej inflacji. Dodano, że w lutym wskaźnik cen spowolni wobec stycznia.

Główny Urząd Statystycznego (GUS) poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r. wzrosły rok do roku o 4,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,9 proc.

"Według wstępnego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r. wzrosły w ujęciu miesięcznym wobec grudnia ub.r. o 0,9 proc. W porównaniu ze styczniem 2019 r. wskaźnik inflacji wyniósł 4,4 proc. Dane bazują na koszyku inflacyjnym z roku 2018, co wskazuje na duże prawdopodobieństwo ich rewizji" - poinformował resort w komentarzu przesłanym PAP.

Ministerstwo uznało, że bazując na niepełnej strukturze opublikowanych danych w styczniu br., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, można oczekiwać, że największy wpływ na przyspieszenie dynamiki cen miały ceny żywności oraz koszty użytkowania mieszkania. "W przeciwnym kierunku oddziaływały natomiast ceny w transporcie, które rosły nieco wolniej od naszych oczekiwań" - czytamy.

Resort prognozuje, że w lutym wskaźnik cen spowolni w relacji do stycznia o ok. 0,6 pkt. proc. W porównaniu do lutego 2019 r. - jak wskazał - wskaźnik inflacji w tym miesiącu powinien wynieść ok. 4,2 proc. Spowolnieniu presji cenowej sprzyjać powinny m.in. ceny w transporcie oraz łączności i komunikacji.